Na koncovce se snažíme furt pracovat, dušuje se opavský Řezníček

Může pro vás být porážka od Slavie poučná?

Určitě, ale lepší je rychle na ni zapomenout než se v tom nějak dlouho hrabat. To, co se dělo na hřišti, asi odpovídá realitě. Od druhého gólu se naše hra úplně zhroutila, což by se nemělo stávat. První poločas jsme však neodehráli až tak špatně.

Po koronavirové pauze jste s Pardubicemi (0:1) a Slavií nezískali ani bod a nevstřelili gól. Je to velké varování?

S koncovkou máme dlouhodobě problémy, snažíme se na ní furt pracovat. Bohužel zlepšit se nám moc nedaří. Musíme však mít i pevnější defenzivu.

Slovácko - Opava Online od 16 hodin

Vy jste z dosavadních osmi utkání nastoupil v šesti a pětkrát jste byl v základu. Jak vnímáte boj o místo v sestavě?

Byl jsem rád, že jsem minule po delší době nastoupil (v Pardubicích byl jen na lavičce – pozn. red.), jenže to bohužel nedopadlo nejlépe, takže uvidím, jak to bude dál. O místo se ale rozhodně poperu.

Uprostřed zálohy jste minule nastoupil s Joelem Tiéhim, který hrál poprvé. Jak jste si vyhověli?

On už je s námi delší dobu, přes měsíc určitě. Už jsme si na něj zvykli. Na pozici šest je to hodně kvalitní hráč. Má přehled. Osobně se mi s ním hraje dobře. V souhře problém není.

Mohl by nahradit zkušeného Pavla Zavadila?

To nebude pro nikoho nic snadného, ale nějaký předpoklad tam zřejmě je. Proto Joel vlastně také přišel.

I vzhledem k nemocem a zraněním trenér Radoslav Kováč dává příležitost mladým hráčům. Jak vnímáte jejich zapojování do sestavy?

Je dobře, že kluci dostávají šanci. To je i cesta, záměr klubu. Potřebují však získat co nejvíce zkušeností, aby se později prosadili a pomohli nám.