Od střídání hercem Trojanem k Bohemce téměř evropské. Morávek se vrátil do ligy

„Měl jsem to štěstí, že jsem přišel do hodně silné kabiny s výborným trenérem. Šlape to krásně,“ culil se v rozhovoru pro O 2 TV Fotbal v neděli odpoledne, kdy Bohemians deklasovali Mladou Boleslav 4:0.

Morávek nastoupil v 79. minutě. Jeho střídání provázely hlasité ovace ze zaplněných tribun, na něž si našlo cestu přes pět tisíc diváků.

Ligu totiž miláček domácích fanoušků hrál přesně po 14 letech, deseti měsících a třiceti dnech. Poprvé od 17. května 2008, kdy Bohemians podlehli na Bazalech ostravskému Baníku 0:2 a stvrdili tím pád o patro níž.

Tentokrát byly pro Morávka kulisy mnohem, ale mnohem příjemnější.

Před rozhovorem reportéra Antonína Rosu na oko přemlouval, že by místo něj měla před mikrofon přijít možná celá jedenáctka. „Ti kluci by si to zasloužili, rvali se za Bohemku, odevzdali velké výkony. Hrozně silnou Boleslav přejet takovým způsobem? Klobouk dolů,“ pravil Morávek.

„Já si pak díky nim těch patnáct minut užil. Byl to příjemný návrat a doufám, že minuty budou přibývat. Ale hlavně doufám, že zůstaneme takhle úspěšní jako doposud,“ pokračoval skromně.

Šestého června 2009, Bohemians slaví postup z druhé ligy v závěrečném zápase s Ústím nad Labem a herec Ivan Trojan střídá Jana Morávka, který nastoupil naposledy před odchodem do Schalke.

Přestože mu Ďolíček voní stále stejně, trojnásobný reprezentant žasne, jak se Bohemians během jeho štací v Německu proměnili. Když před čtrnácti lety ještě coby teenager, přesto už opora odcházel do Schalke a loučil se v duelu s Ústím nad Labem, v němž ho tenkrát slavně střídala tajná zimní akvizice Trojan, slavil vršovický klub po roce návrat do nejvyšší soutěže.

Nyní po letech převážně záchranářských starostí drží čtvrtou příčku, na dosah je elitní nadstavbová skupina a možná i předkola evropských pohárů...

„Věřím, že ještě máme před sebou pár úspěšných zápasů a že se třeba podaří věci, které tady v Ďolíčku dlouho nebyly,“ zasnil se Morávek.

Odchovanec Bohemians je po třinácti letech v bundeslize doma od léta, na ligový návrat si ale pořádně počkal. Nastupoval za rezervu v ČFL, na podzim zvládl lehce přes poločas v poháru s Třincem. Na konci ledna už měl naskočit proti Teplicím, ale při rozcvičce se zranil.

„Strašně frustrující věc,“ nezastíral v rozhovoru pro Český rozhlas záložník, jehož zdravotní trable v kariéře brzdily až příliš často. Vždyť v Augsburgu, kde strávil deset let, nikdy neodehrál kompletní ročník, nastoupil jen ke 133 bundesligovým zápasům.

Ostatně i proto se Morávek s koučem Jaroslavem Veselým shodli, že dostane čas a prostor nabrat kondici a především si přivyknout na českou kopanou.

„Nechtěl jsem nic podcenit,“ potvrdil v neděli Morávek. „Česká liga je fyzicky ohromně náročná, spálilo se v ní víc hráčů a daleko větších jmen než jsem já. Uvidím, jak dál, hlavně, aby mi drželo zdraví. Věřím, že pak klukům ještě budu moci pomoct. Udělám pro to všechno.“