Bohemka doma dál vítězí. Klíč k dlouhodobému úspěchu? Dobrá defenziva, říká Veselý

Přesto byl skromný. Věděl, že zejména v prvním poločase bylo utkání takřka vyrovnané a oba týmy dobře bránily. „Na čtyři góly to nebylo. Paradoxně klíčem byl náš dobrý výkon v defenzivě,“ pokračoval Veselý.

Změnu stylu přinesla až branka Matouška ze závěru první půle. „Otevřely se prostory. Po přestávce nás trochu zaskočili, když měli opakovaně tlak kolem našeho vápna,“ popisoval.

V jednom z podobných momentů domácí vysvobodil až dlouhý nákop dopředu. Mezi dva hráče tam skákal Hála, od něhož míč vypadl přímo do běhu Kovaříkovi, který parádní bombou napálil míč do šibenice. „Každý fotbalista pozná, když mu to sedne,“ rozplýval se čtyřiatřicetiletý záložník. „Pak už jsem jen sledoval, jak balon letí a užíval si to.“

Málem k tomu ale vůbec nemuselo dojít. „Chvíli předtím mi realizační tým doporučil střídání. Chtěl jsem odpovědět, že Kovařík umí být u klíčových okamžiků a než jsem to dořekl, tak tam byla šibenice,“ řekl trenér Veselý pobaveně.

Od té doby jako by hosté přišli o motivaci a chuť hrát. Domácí jim navíc nedovolili vůbec nic. Vždyť za celý zápas neměli Středočeši ani střelu na bránu.

Boleslavský Vasil Kušej se probijí přes protivníka Jana Vondru z Bohemians v ligovém utkání.

Zato Bohemians skórovali snad z každé šance. Proti bezmocnému brankáři Šedovi uspěl ještě Prekop, který mu utaženou střelou ke kraji nedal možnost zasáhnout. V nastavení pak dorážel propadnutý míč z čáry Drchal. „Skvělé a pohotové góly, padalo nám tam všechno,“ usmíval se Veselý.

Domácí nastříleli v lize už 48 gólů, o jeden méně než třetí Viktoria Plzeň. Přesto v tabulce střelců nemají žádného hráče ani mezi nejlepšími dvaceti. Po pěti trefách mají Puškáč s Matouškem a Drchalem, kteří se krčí ve třetí desítce.

„Není dobré záviset jen na jednom střelci. Když budete mít dvacetigólového hráče, tak vám ho - zaprvé v Bohemce hned někdo koupí...“ žertoval Veselý. „No a za druhé se vám může zranit a pak jste v panice. Zároveň jsme pro soupeře méně čitelní. Ale zas se mi špatně skládá základní sestava, to si nevyberete,“ dodal.

Každopádně přes řadu změn stále zůstává vítězná. Doma vyhráli Veselého svěřenci potřetí za sebou. A potřetí s nulou.

„V této sezoně už je sedmá. Platí stále stejná rovnice. Je to takové moje heslo: útok vyhrává jeden zápas, ale defenziva zajišťuje dlouhodobé výsledky,“ řekl Veselý.

Tříobráncový systém, důraz a úspěšné osobní souboje. Vzorec, kterého se Bohemians drží už od začátku sezony. A také důkaz, že Veselého slova platí.

Malý rodinný klub z Vršovic dál útočí na čtvrté místo zajišťující účast v pohárové Evropě. Do elitní šestky zbývá už jen krůček. Ve hře je devět bodů, sedmý Hradec jich na Bohemians i přes dvě vítězství v řadě ztrácí osm.

Čas na ambicióznější cíle?

„Ještě ne. Dokud nebude šestka jistá. Hradec se rozjel a my vůbec nemáme jednoduchý los,“ uvedl Veselý.

Hned příští víkend čeká jeho svěřence několik set metrů dlouhý výlet podél Vršovické ulice na Slavii, které nedávno v poháru podlehli 2:3 až v prodloužení.

„Tým po té porážce nebyl zlomený. Kluci jsou odhodlaní to Slavii vrátit. Můžeme jim zápas znepříjemnit a v několika aspektech se jim i vyrovnat,“ přemítal.

A jaké vidí šance? „My hrajeme na vítězství s kýmkoli. Nikdy ode mě neuslyšíte, že jedeme pro bod. Samozřejmě s respektem k soupeři,“ dodal.

Veselému se navíc vrací dlouhodobě zranění. Z lavičky naskočil uzdravený Puškáč a také Morávek, který si v lize zahrál poprvé po návratu z Německa a dlouhých patnácti letech.

K historickému umístění má Bohemka opravdu blíž, než kdy dřív.

„Tady si jedou takový svůj příběh, a lidi co tu dělaj a chodí na fotbal si to po těch letech zaslouží,“ vyzdvihl mladoboleslavský kouč Hoftych. On sám před lety Klokany trénoval.

O pohárech však v Ďolíčku zatím nikoho mluvit neuslyšíte. Tomu ve skromné atmosféře snad začnou věřit až ve chvíli, kdy po losu poznají jméno prvního evropského soupeře.