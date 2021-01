Kuchta si první ligový hattrick vychutnal: Král střelců? To jsou velká slova

„Od spoluhráčů mám báječný servis a to se pak proměňuje samo,“ lebedil si Kuchta po šestigólové demolici (6:2), k níž přispěl ještě asistencí.

Jak chutná první ligový hattrick?

Báječně. Vyhráli jsme a první poločas odehráli skvěle. Dík patří hlavně spoluhráčům. Já jsem na hřišti od toho, abych ty góly dal. Vždycky jsem si křiknul a kluci mě hledali. Většinou jsem vyplaval úplně sám a snažil se umístit střelu okolo brankáře.

Druhý gól jste dal tečí Olayinkovy střely. Věděl jste, co přesně děláte?

Míč šel kolem mě, jen jsem do něj intuitivně strčil nohu. Když udělal Dostál krok doleva, věděl jsem, že to skončí gólem. Jinak by šla střela asi vedle.

V přestávce jste vedli 5:0. Byl to ideální poločas?

Nečekali jsme, že to bude tak snadné. Ale k zápasu jsme přistoupili zodpovědně a snažili se hrát naši hru. Musím pochválit celý mančaft, ale co předváděli Alex (Bah) a Simič (Sima) na pravé straně, bylo fantastické. Gólové nahrávky chodily z jejich pravé strany.

Zlín musel kvůli rozsáhlé nákaze nasadit mladé a nezkušené hráče. Sázeli jste na to?

Před utkáním nám to trenéři říkali. Chtěli jsme si jet to svoje, hrát přes kraje, což se nám dařilo a oni s tím měli obrovské problémy. Díky tomu jsme dali za poločas pět branek. Po přestávce jsme na ně chtěli zase nalézt, ale už se nám to tolik nedařilo. Inkasovali jsme ze standardky, Zlín trochu kousal. Možná jsme se i šetřili.

Kam až sahá vaše aktuální střelecké sebevědomí?

Sebevědomí mám, ale musím pokračovat v pracovitosti. Teď jsem šťastný, že se mi to povedlo a pomáhám týmu. Ale jeden hattrick jaro nedělá. Příští týden to může být jiné.

Co koruna krále ligových střelců, láká vás?

To jsou velká slova. Tak daleko nekoukám, je to hrozně daleko, žiju přítomností. Teď nás čeká důležitý zápas proti Jablonci. Hlavně musím být prospěšný mančaftu, pak vyniknou jednotlivci.