Hit jménem Kuchta. Slávistický drzoun, optimista ve vápně i střelec

„Překvapil i mě,“ přiznává Martin Hyský, trenér, který Kuchtu zblízka poznal ve slávistickém dorostu. „Věděl jsem, že rvavých hráčů, jako je on, si Jindra Trpišovský cení. Ale nečekal jsem, že by byl útočníkem číslo jedna tak rychle.“



Dlouho měli fanoušci Kuchtu zafixovaného jako drzouna s blond melírem, který ochotně padá a moc gólů nedává. V mládežnických kategoriích jich střílel dost, ale mezi dospělými téměř žádné nebyly. Než se v létě ve třiadvaceti vrátil z Liberce, měl ve statistikách za čtyři sezony jen třináct tref.

Zato teď?

O víkendu ho strašidelně sestřelil karvinský brankář Bolek, málem mu kolenem zpřelámal nos, ale Kuchta se otřepal a ve středeční dohrávce ve Zlíně nasbíral hattrick za poločas.

2 góly dal Kuchta k osmi ligovým i v Evropské lize proti Nice.

„Je to fajn, ale jedna vlaštovka jaro nedělá,“ reagoval věcně.

Jenže tohle už není jen jedna vlaštovka, ale slušné hejno. Během sezony, ve které ho zbrzdil koronavirus, stihl ve všech soutěžích nastřádat deset branek. Přitom ještě před startem jara si povzdechl: „Štve mě, že nemám gólů víc.“

Po pár dnech je všechno jinak: na ligový zásah potřebuje v průměru jen 97 minut, a pokud rytmus neztratí, zaútočí na korunu pro krále kanonýrů - na prvního sparťana Juliše ztrácí dva zásahy.

Mimochodem, věděli jste, že mohl pálit právě za Spartu?

Tam kopal od třinácti do šestnácti let. Až v dorostu se v rámci neobvyklé hráčské výměny dostal do Slavie.

„Přišel nejdřív na hostování,“ vybavuje si Hyský. „My jsme pak řešili, na koho vsadit; jestli je větší potenciál v něm, nebo v Danu Turynovi. S tím byly v té době u nás trochu problémy, tak se dohodla výměna a Kuchtič se stal natrvalo slávistou.“

Trejd se vyplatil spíš Slavii. Zatímco Turyna je ve dvaadvaceti ve sparťanském béčku, Kuchtova kariéra se i přes peripetie a několik ne úplně vydařených hostování odvíjí správným směrem.

A náhoda to zřejmě nebude.

„Honza sice nebyl žádný lumen, co se týče povinností ve škole, ale bylo cítit, že opravdu miluje fotbal. A že udělá cokoli, aby se prosadil,“ objasňuje Hyský. „Sem tam bylo potřeba nad ním držet pevnou ruku, dát mu za uši, ale problémový určitě nebyl. Naopak si hodně přidával v tréninku, což jsem na něm oceňoval.“

Slávista králem střelců? Málokdy Může to znít překvapivě, ale v historii samostatné ligy měla Slavia zatím jen dva krále střelců – navíc Milan Škoda i Petar Musa se museli o prestižní cenu dělit se sparťany Lafatou a Kozákem. Ani jejich gólový účet nebyl nijak výjimečný: Škodovi stačilo 15 gólů, Musovi v minulé sezoně ještě o gól méně.

Slavii se dlouhodobě nedaří, aby narazila na echt šutéra. Klub, který proslavili velectění pánové Bican, Kopecký, Puč, Košek nebo Franci Svoboda, ne a ne najít kanonýra.

Od roku 1993, kdy zářil Pavel Kuka, se v sešívaném dresu nevyklubal borec, který by nastřílel dvacet gólů za sezonu.

To letos mají slávisté vedle Kuchty ještě jednoho adepta: Senegalec Sima je zatím na devíti gólech.

Podobně mluví o Kuchtovi i současný kouč Jindřich Trpišovský: „Honza pracuje pro mužstvo a góly jsou mu odměnou. Nešetří krokem, ve vápně je optimista, proto bývá u míčů dřív než defenzivní hráči.“

Zkusme si představit, že útočník, který se ve volnu věnuje péči o slepice a spoluhráče zásobuje vajíčky, zůstane jedničkou slávistického útoku a sešívané dresy budou dál válcovat ligu. Ve Zlíně vyhrály 6:2, hýčkají si devítibodový náskok v čele a perfektní skóre 48:8.

Kuchta posledního soupeře sestřelil zblízka: výtečně využil intuice a toho, jak na křídlech makali spoluhráči Sima, Olayinka nebo Bah.

Pokud tahle jízda potrvá až do konce sezony, co to pro hladového střelce může znamenat?

Mimo jiné i šanci na reprezentační dres a letní Euro.

„Honza vyzrává. Nabírá zkušenosti, sebevědomí a hodně přidal fyzicky, hraje náročně,“ vidí Hyský. „V útoku je konkurence velká a pro něj je samozřejmě pořád hlavním cílem udržet se v sestavě Slavie, ale trenér Šilhavý ho určitě pozorně sleduje. Když bude takhle pokračovat, určitě se o nominaci může porvat.“