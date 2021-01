Trpišovský posté za Slavii: Hráli jsme v obrovské kvalitě a rychlosti

Slavia vedla po sedmnácti minutách 3:0, poločas byl 5:0. A díky sedmému triumfu za sebou vede ligu o devět bodů před Jabloncem a Spartou.

„Do zápasu jsme vstoupili skvěle, šli jsme rychle vedení. V ofenzívě jsme hráli v obrovské rychlosti a kvalitě. Dařilo se nám proměňovat šance,“ hodnotil Trpišovský.

„Jak jsme brzy vedli tři nula, tak domácí výsledek honili, měli obranu hodně vysunutou a my mohli chodit do brejků. Některé akce jsme dotáhli ve velké kvalitě a vysokém počtu hráčů ve vápně.“

Přesto, jak jste reagoval na situaci v úvodu, kdy Poznar vyrovnal na 1:1, ale následně gól nebyl kvůli údajnému ofsajdu uznán?

Bylo by to nepříjemné, domácím by to jistě pomohlo. Byla to situace, na kterou jsme se připravovali. Aut, centr na Poznara.

Pak už jste zápas ovládli. V první půli i díky vaší pravé straně, která tam přehrávala zlínské mladíky Slováka s Kolářem.

V prvním poločasem jsme hráli skvěle po celém hřišti. Pravda, na pravé straně máme velmi rychlé a kvalitní hráče, kteří to prokázali. Alex Bah některé situace vyřešil dobře. Myslím si, že to bylo velkou rychlostí našich hráčů. Po kombinacích jsme se dostali do situací, které našim hráčům vyhovovali.

Jak se vám líbil gól Simy levačkou?

Byl krásný, líbila se mi celá ta akce, jak mu Kuchta zpětně míč přihrál. Sima nemá levačku úplně špatnou. Má s ní lepší střelu než přihrávku. Občas to takhle obstřelem trefuje i na tréninku.

A hattrick Kuchty? Má teď takové sebevědomí, že dá gól ze všeho?

Já bych u něj vyzdvihl nejvíc pracovitost. A ta ho pak odmění góly. Nešetří krokem, ve vápně je optimista, díky tomu je u míčů často dřív než soupeř. Hraje ve velké pohodě, mužstvo mu hodně věří a on těží i ze skvělé práce hráčů kolem něj.

Přesto všechno pozitivní nebylo. Jak je na tom zdravotně Hovorka, který kvůli potížím s kolenem musel odstoupit už po čtvrthodině?

Vypadá optimisticky, ale uvidíme až po magnetické rezonanci. Šlápnul do díry a podvrkl si koleno, střídali jsme ho i z preventivních důvodů. Pocitově si myslíme, že to není nic vážného.

Budete vyčítat hráčům, že soupeře pustili do poměrně dost šancí? Také jste dvakrát inkasovali.

Bylo to i tím, jak se zápas vyvíjel, strhával nás k tomu výsledek. Ale samozřejmě jsme udělali chyby, které si nemůžeme dovolit. Ale aspoň je to pro nás studijní materiál. Každopádně přišlo to hlavně po vynuceném střídání, některé šance si Poznar a Jawo vynutili svou kvalitou.

Poprvé v lize za vás nastoupil stoper Kačaraba. Chyboval a byl nervózní. Souhlasíte?

Taras si zvyká na nové pojetí hry. Ocitá se v jiných situacích, než byl zvyklý a trochu v tom tápe. Taky to bylo umocněné kvalitou útočníků Zlína. Hrát za Slavii je pro něj velká změna. Ve druhé poločase ukázal dobrou hru hlavou, vyvážení míče. Ale není zvyklý mít víc prostoru za zády, když hrajeme s vysunutou obranou. Občas mu dělá problém zabíhající hráč. Jestli jsme vzadu měli mezery, tak přes něj. Snažíme se ho donutit a přeučit. Chvíli to bude trvat.