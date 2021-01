Záložník Kubala se vrací z Udine, míří do Karviné. Kouč nevylučuje další posily

10:16

Dvacetiletý záložník Jan Kubala, který v 17 letech odešel z Baníku Ostrava do Udine, by měl posílit fotbalisty MFK Karviná. „Jsme s ním dohodnuti, každým dnem by se k nám měl připojit,“ řekl karvinský trenér Juraj Jarábek.