V Karviné zkoušejí před ligou posílit, kádr doplnil i řecký bek

„Může hrát na kraji obrany i stopera,“ uvedl karvinský sportovní ředitel Lubomír Vlk. „Je to levák s velkou perspektivou. Má na to, aby se v české lize prosadil.“

Dodal, že Karvinští s ním počítají na kraj obrany a uzavřeli s ním tříletou smlouvu. Karviná by tak mohla uvolnit pravého obránce Gigliho Ndefeho, o něhož se mimo jiné zajímá Baník.

„Pro začátek v Karviné je pro mě velké plus, že se bez problémů domluvím, protože kluci v kabině umějí řecky, anglicky i německy. To samé i trenéři,“ pochvaloval si Kokovas, který si řecky může poklábosit s albánským záložníkem Kristim Qosem. Jak podotkl, rád by se naučil i česky.

Potěšila ho důvěra, kterou od zástupců Karviné cítil od začátku jednání. „To je důležité, a obzvlášť v mém věku. Celkově se mi líbí přístup lidí v klubu. Všichni mě přijali v pohodě,“ uvedl rodák z Larisy, který reprezentoval Řecko v týmu do 19 let.

V Bochumi byl od roku 2017, přičemž hrával za celky U 17 a U 19. Šestkrát nastoupil za muže ve druhé bundeslize.

Karviná po dvou a půl roce uvolnila útočníka Dávida Gubu, který se vrací na Slovensko do Senice.