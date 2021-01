Musíme zapracovat na domácích zápasech, ví karvinský trenér Jarábek

Takže kondičně jsou hráči na jarní část ligy dobře připraveni?

Testy ukázaly, že mužstvo má slušně natrénováno, takže můžeme naběhnout na klasický mikrocyklus. Žádné velké běhy nebudou, budeme pracovat především s míčem a od příštího týdne se připravovat na Slovácko.

Budete posilovat?

Už teď máme v týmu konkurenci a lavička kvalitu jen zvyšuje. Na druhou stranu jsou tu i nespokojeni hráči, protože nehrají. Ale to je dobře. Neměli jsme prakticky žádná zranění až na Filipa Twardzika po utkání v Plzni. Vyhýbal se nám i covid, takže z tohoto pohledu to měli kluci na lavičce velice těžké. Konkurence je základ a uvidíme, co přinese přestupové období.



Takže chcete mužstvo ještě doplnit?

Jsme dohodnutí s Honzou Kubalou z Udine. Je to mladý chlapec, měl by se každým dnem připojit (jde o dvacetiletého záložníka, odchovance Frýdku-Místku, který po přestupu do Baníku Ostrava v 17 letech odešel do Udine, kde hrál za U19 – pozn. red.). Možné jsou i další příchody, ale zatím nevím, jak dopadnou.

Fotbalová příprava ligových týmů v zimě 2021



Kdo z fotbalistů odejde?

Tým by měl zůstat pohromadě, byť k nějakým změnám pochopitelně může dojít.

V závěru podzimní části ligy ze sestavy vypadli Filip Twardzik, Tomáš Jursa a Marek Hanousek. Jak to s nimi vypadá?

Filip i Tomáš byli zranění, ale už jsou fit. Oba přes Vánoce trénovali individuálně a nyní se zapojili do týmového tréninku. Co se týká Marka, uvidíme. Je to charakterově skvělý hráč, ale pro něj je prioritou, aby hrál. Pokud o něj některý klub projeví zájem a Marek bude chtít odejít někam na hostování, zřejmě mu to umožníme. Momentálně je však v karanténě.

Po čtrnácti kolech jste s 20 body desátí, ale jen dva body ztrácíte na čtvrtou Olomouc. Nač si troufnete ve zbytku sezony?

Chtěli bychom zůstat v klidném středu tabulky. Každý zápas bude důležitý. Kluci jsou tak hladoví, že jsem přesvědčený, že budeme sbírat body i na jaře.

Na podzim se vám dařilo venku, kde jste získali čtrnáct bodů, zatímco doma jen šest. Co s tím?

Domácí zápasy jsou to hlavní, co potřebujeme zlepšit. Musíme na nich zapracovat. Jsme však rádi, že se nám daří venku.