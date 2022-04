Kopic: Ostravu jsme k ničemu nepustili, gól mohla dát jen ze šmudly

Do konce zápasu zbývalo zhruba dvacet minut, když Západočeši vyrazili do rychlého protiútoku. Kopic měl s míčem dvě možnosti: sám zakončit, nebo vybídnout rozběhnutého Pavla Buchu.

Zvolil druhou variantu, domácí středopolař pak uklidil balon do sítě a zařídil Plzni důležité tři body.

„Hned jsem mu to chtěl dát. Netrefil jsem to úplně ideálně, skákalo to, navíc jsem to dával nějak patou. Jenom jsem si přál, aby to nepřehulil,“ vykládal Kopic na pozápasové tiskové konferenci.

Rozhodující akce Viktorie přišla krátce poté, co Doosan Arena utichla. Milan Havel si srazil míč do vlastní branky a bylo srovnáno. Přitom Baník nezaměstnal za celý zápas gólmana Jindřicha Staňka ani jediným střeleckým pokusem.

„Říkali jsme si s Honzou Sýkorou, že Ostrava nám dneska může dát gól jenom z takové šmudly nebo haluzu, a to se vyplnilo úplně do puntíku. Měla jeden nebo dva závary, jinak jsme ji tam vůbec nepustili,“ líčil spokojeně Kopic.

Přestože už Plzeň ztratila vedoucí příčku tabulky, jedenatřicetiletý ofenzivně laděný záložník věří, že titul ještě není ztracený. Myslí si, že okolí Viktorii podceňuje.

„Je možné, že nám veřejnost nebo novináři před sezonou tolik nevěřili. Já neměl nějaké konkrétní plány, samozřejmě jsme chtěli hrát nahoře. Teď to máme úplně super rozjeté a jenom to dotáhnout,“ zasnil se.

Nyní vyráží Západočeši k poslednímu kolu základní části do Mladé Boleslavi, poté je čeká pět zápasů v nadstavbě. Vážně hrozí, že pocestují na Slavii, kde se jim dlouhodobě nedaří. „Ale zase k nám musí Sparta. Hrát doma je vždy výhoda,“ hledal pozitiva.