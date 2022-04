V nové pozici. Jako asistent to byla větší pohoda, připouští kouč Galásek

Po pěti utkáních bez výhry odvolala Ostrava v úterý trenéra Ondřeje Smetanu, o den později už šéfoval týmovému tréninku Tomáš Galásek. Dosavadní asistent, který plní mimochodem stejnou funkci i u české reprezentace, se rázem dočkal povýšení.

Dočasného, Galásek by totiž měl Baník vést jen do konce sezony. „Budeme se ji snažit dohrát se ctí. Co bude dál, uvidíme,“ nechce prozrazovat své plány. „Nějaké odpovědi už mám, do poloviny května se však ode mě nic nedozvíte.“

Svou základnu má v Německu, dcera Denisa studuje v Nizozemsku. Do Ostravy to má od rodiny daleko, a tak se zatím nechce ukvapovat. Smetanův konec je pro něj nečekaným zvratem.

Jestli v Česku ještě Galásek zůstane, navíc ovlivní i Jaroslav Šilhavý. Pokud by svazové vedení kouče národního týmu odvolalo, bude mít bývalý fotbalista Ajaxu Amsterdam volnější ruce při rozhodování.

Teď se ale primárně musí soustředit na ligu, ve které už však Baník o mnoho nehraje. Skupinu o titul má kolo před koncem základní části jistou, jenže daleko to má jak nahoru, tak dolů. Posun z pátého místa se už nejeví jako příliš pravděpodobná událost.

Že by ale snad Ostrava zbytek ročníku vypustila, o tom nechce Galásek ani slyšet. „Chceme, aby fanoušci viděli Baník, který vyhrává,“ hlásí.

V Plzni se musel potýkat s rozsáhlou marodkou. Na tréninku se navíc zranil slovenský kanonýr Ladislav Almási, kterého trápí bolavý sval. Nový vládce ostravské střídačky nepřijel na západ Čech bránit, chtěl útočit, nebetonovat. Z Nizozemska je podobným odvážným stylem vycepovaný.

Baníku se směrem dopředu nevedlo. Přestože po nešťastném vlastním zásahu Milana Havla skóroval, nevystřelil za utkání na branku Viktorie ani jedinkrát. Neudržel ani nadějnou remízu, místo toho po srovnání vzápětí rychle inkasoval.

„Myslím, že tým ukázal sílu a musíme být spokojení. Když ale děláme takové individuální chyby, tak na vítězství pomýšlet nemůžeme. Plzeň vyhrála zaslouženě, měla víc šancí,“ přiznává.

„S kolegy jsme se snažili naši hru trošku odlehčit. Hráči se pokyny svážou a nerozhodují se z vlastního hlediska. Musí víc hrát fotbal, ale to neměli zakázané ani od Ondry Smetany. Je to o herní inteligenci, musí si dovolit. Naše snaha končila na technických dovednostech,“ říká.

Ač si zároveň všímal výrazných nedostatků, jednotlivce kritizovat odmítl. Hned při svém debutu dal navíc prostor mladým fotbalistům. Premiéru v základu absolvoval Petr Jaroň, do hry se podívali Daniel Smékal či Matěj Šín. „Hráče musíme podržet. Nemáme teď momentálně moc na výběr, musí se vzchopit. Chyby se ve fotbale stávají,“ konstatuje Galásek.