Na cestu do Edenu vůbec nemyslíme, zajímá nás jen Boleslav, tvrdí Bílek

Jedinou kaňkou na jinak povedeném výkonu je inkasovaný vlastní gól, za ten ale Bílek nešťastníkovi Havlovi spílat nebude. Přestože Baník jednou skóroval, nevystřelil v Plzni na branku ani jedinkrát.

Západočeši byli směrem dopředu daleko aktivnější, navíc dokázali na srovnání protivníka bleskově zareagovat.

Potrestali jste individuální chyby Ostravanů podle představ?

Myslím, že jsme sehráli dobré utkání. Kombinovali jsme, hráli jsme pozorně vzadu, soupeře jsme do ničeho nepustili. Snad až na jednu situaci na konci. Chybička je, že jsme nebyli tak produktivní, zápas byl tak až do konce otevřený. Jinak to ale bylo dobré.

Budete něco vyčítat hráčům u inkasovaného gólu, kdy si Milan Havel srazil míč do vlastní sítě?

Možná že jsme soupeře nechali takhle rozběhnout, ale byla to smůla. Beauguel pak na druhé straně neproměnil, takže na nás mohla padnout nějaká nervozita, ale Bucha dal na dva jedna a byli jsme zase klidnější. Celkově se nám utkání povedlo, navíc proti nepříjemnému soupeři, kterého doma budeme mít ještě jednou.

Potěšil vás výkon křídel? Jhon Mosquera vstřelil první branku, Jan Kopic u druhé přihrával.

Oba sehráli dobrý zápas. Kopic měl už v první půli dvě situace, kdy obešel hráče jeden proti jednomu, ale dvakrát ho vychytal Laštůvka. Mosquera dal zase nádherný gól. Byli aktivní, vytvářeli si šance a splnili, co od nich očekáváme.

Navíc Eduardo Santos, jenž si připsal asistenci u úvodní branky, se jeví jako hodně kreativní střední obránce...

Měl tam ale některé momenty, kdy musí být pevnější. Do defenzivy musí být zodpovědnější. Je ale pravda, že když teď hrál stopera, tak to odehrál bez velkých problémů. Je klidný, dovolí si, rozehraje, je rychlý a vysoký. Jsem rád, že se tady dostal do pohody. Když do Plzně dorazil, tak nebyl připravený, aby hned nastoupil.

Tentokrát mohli zasáhnout do hry i fotbalisté, co jsou v opačných klubech na hostování. Baník nasadil Šimona Faltu, jenže Roman Potočný nebyl opět ani na lavičce. Proč?

Má to složité. Přišel s nějakými ambicemi, ale bohužel pro něj se nedostává do nominace. Pracuje však zodpovědně a čeká na šanci. Do konce ligy máme šest zápasů a může nás postihnout cokoliv, takový je fotbal. Na svém postu má velkou konkurenci, proto se momentálně do hry nedostává.

Nebál jste se, že proti vám Falta skóruje? Zákonu schválnosti?

Radost bych z toho neměl. Dohoda však byla taková, že mohli oba nastoupit. Baník toho využil, my ne, ale takhle to bylo dané.

A nelekl jste se po poměrně ostré potyčce po srážce Jakuba Pokorného s gólmanem Jindřichem Staňkem, že by mohlo dojít třeba i na nějaká vyloučení?

Myslím, že na červené karty to nebylo. Vypadalo to nepříjemně, lehce se do sebe pustili, ale to není důvod, aby padalo nějak moc karet. Když koukáte na velké zápasy v Lize mistrů, tak jsou tam také vyhrocené situace, ale karet je hrozně málo. Červených jsem se vůbec nebál, rozhodčí to vyřešil v pořádku.

Těší vás, že v základní části už nemůžete skončit hůře než druzí?

Byl to teď takový náš cíl. Věděli jsme, že vítězství by nám druhé místo garantovalo, takže jsme rádi. Navíc už máme jisté, že budeme mít Spartu doma.

Pokud v posledním kole Slavia nezaváhá se Zlínem, pojedete v nadstavbě do Edenu, kde se vám dlouhodobě nedaří.

Myslím, že k tomu je ještě poměrně dlouhá cesta. Teď nás zajímá Mladá Boleslav, po ní pak další nejbližší zápas. Na Slavii teď vůbec nemyslíme, navíc jsou tam i další týmy. Třeba Sparta má dobrou formu a vítězí, bude to ještě hodně zamotané.