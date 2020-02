Potřebuji se dostat více do hry, ví slovácký útočník Kliment

„Jsem rád, že jsem do druhého zápasu nastoupil od začátku, i když to nebylo úplně optimální. Moc jsem se nedostával do hry. Chce to ještě nějaký čas,“ říká bývalý hráč bundesligového Stuttgartu před nedělním domácím šlágrem proti mistrovské Slavii.

Takže na celou porci 90 minut si ještě netroufáte?

Kdybych to měl říct podle pocitů z posledního zápasu, tak ještě mám nějaké manko. Ve druhé půlce mi docházely síly, ale postupně se doplňují. Asi bych to zvládl, kdyby to muselo být. Jelikož máme další zápasy ve středu a potom hned v sobotu, tak se musí síly rozložit. Předpokládám, že se sestava promíchá.

Co vaše dvakrát operované koleno, drží?

Ozve se, když máme těžký program, jako třeba v zimní přípravě. Ke konci období cítím, že je hodně zatížené. Ale mám dobrou regeneraci, nebo dostaneme volno, které také pomůže, a pak je vše v normálu. Na 99 procent je v pořádku.

Těžké jarní terény mu ale moc nesvědčí, ne?

Jsem rád, že kromě prvních dvou týdnů přípravy, kdy jsme trénovali na umělce, jsme už na přírodní trávě. Když občas zmrzne, je tvrdší, ale pro každého je to stejné. Musím se s tím poprat. Neřekl bych, že terén ubližuje kolenu, ale mohl by být měkčí.

Vašemu sebevědomí by hodně pomohl gól, že?

Každému útočníkovi pomůže. Musím říct, že v úvodu jara se hraje hodně defenzivně. Když se podívám, tak ve dvou jarních zápasech jsme neměli loženku. Možná dvě šance v Boleslavi. Těžko se do nich dostáváme. Ve vápně nás je málo. Potřebujeme zlepšit mezihru, podržet míč uprostřed hřiště, dostat se do klidnější souhry.

V tréninku se trefujete?

Docela ano, střelba mi jde. Ale v zápase je to úplně odlišné. Situace jsou jiné, musíte je řešit klidněji a lépe než v tréninku, kde je to jen nácvik.

Po zápase v Boleslavi trenér Svědík zmiňoval, že jste se stahoval až moc k lajně. Váš pohled?

Vnímám to stejně jako on. Prvních třicet minut jsem se skoro nedostal do hry. Svedl jsem snad patnáct hlavičkových soubojů, ale do kombinace jsem se nedostal. Nahoře jsem byl utopený. Z toho vyplynulo, že jsem se chtěl nabízet do krajů, a pak jsem scházel ve vápně, kde nás bylo málo.

Po angažmá v Německu a v Dánsku jste se po pěti letech vrátil do české ligy. Změnila se hodně?

Moc si nepamatuji, jaké to bylo před pěti lety. Tenkrát jsem toho také moc nenahrál. Ale určitě se změnila k lepšímu. Zvedla se celá kvalita ligy i díky týmům jako Slavia nebo Plzeň, které hrály Ligu mistrů. V Evropě nebo i ve světě se o nás ví více. Řekl bych, že zápasy jsou takticky docela svázané. Hlavně v defenzivě, hodně se na ni dbá, zavírají se prostory, a tím pádem je to pro nás útočníky těžší.

Jan Kliment v dresu VfB Stuttgart.

V neděli vás čeká ligový suverén. Vy jste ale Slavii zažil jako průměrný ligový tým, že?

Pokud se dobře pamatuji, tak jsme u nich před pěti lety na jaře vyhráli. Právě Slavia ukazuje, jak se liga za těch pět let změnila. Teď jsou v Česku nejlepší. Nemáme co ztratit, nesmíme se bát. Bohemka nám ukázala, že to jde.

Mohli by být zranitelnější po zimních odchodech Součka, Hušbauera a Škody?

Že odešli, nějakou roli hraje. Byli to jejich stěžejní hráči. Z psychického a sportovního hlediska by nám to mohlo trochu pomoct. Ale Slavia nakupuje, má hodně kvalitních hráčů i na střídání. Naposledy nastoupili s novou stoperskou dvojicí, ale nemyslím si, že by měli mezery v sestavě.

V Hradišti jste přes měsíc. Už jste se aklimatizoval?

V kabině hned. Kluci jsou naprosto v pohodě. Na hřišti to bude chtít ještě čas.

Město jste už stihl trochu poznat?

Nikde jsem zatím pořádně nebyl. Až poslední dva týdny jsme malinko zvolnili. Na výlety bude čas později.Byl jsem zvyklý na velká města a hodně ruchu. Tady je klídeček. Našel jsem si byt v ulici hned u stadionu.