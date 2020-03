Slovácko začne anglický týden proti Slavii. Chceme uspět, burcuje kouč

„Chceme uspět jak v lize, tak v poháru, který je pro nás hodně zajímavý,“ pronesl trenér hradišťského mužstva Martin Svědík před klasickým anglickým týdnem.

Výhodou je, že Slovácko pocestuje ven až po dvou duelech na svém stadionu. Domácím hitem bude nedělní mač proti mistrovské Slavii, která míří suverénně za obhajobou titulu.

Že Pražané pustili v zimě do zahraničí opory Součka, Hušbauera nebo Škodu? Že v úvodní jarní partii poprvé v sezoně prohráli na hřišti Bohemians? Podle trenéra Slovácka to šance na výhru jeho týmu nijak zvláště nezvyšuje.

„Takhle to neberu. Pořád je to kvalitní soupeř s kvalitními hráči. V některých fázích jim můžou chybět, ale mají další, kteří je můžou nahradit,“ prohodil Svědík. „Principy ve hře mají pořád stejné. Je otázkou času, než se dostanou do optimální formy. A poslední zápas byl z jejich strany lepší, vyhráli 2:0.“

Slovácko - Slavia Sledujte od 14.30 hodin online.

Slovácku se na jaře zatím nedaří navázat na povedený podzim. Po dvou duelech s přímými konkurenty v boji šestku (Ostrava, Mladá Boleslav) mají skóre 0:1.

„Vnímám, že se nám nepovedl vstup do jara výsledkově ani herně. Navíc máme problémy s týmy, se kterými hrajeme o umístění mezi třetí a devátou příčkou,“ zmínil negativní bilanci proti Jablonci, Českým Budějovicím a Ostravě.

Slavii přitom porazilo Slovácko naposledy v květnu 2015, čekání na domácí vítězství je delší ještě o rok a půl. A na jaře ještě neskórovalo.

„V týdnu jsme pracovali na zakončení, na přechodové fázi. I v tréninku se ukazuje, že s tím máme problémy. Částečně to souvisí s terény, které nejsou top,“ uvedl Svědík.

Až na Kalabišku bude poprvé na jaře vybírat ze všech hráčů. Obránce Jurošku a útočníka Zajíce proti jejich příštím zaměstnavatelům nepostavil. V Boleslavi nasadil poprvé od začátku útočníka Klimenta, druhou zimní posilu – Zahustela – poslal na závěr zápasu.

„Zkvalitnili kádr, ale je znát, že vypadli na delší dobu,“ připomněl Svědík, že Kliment i Zahustel se před příchodem do Uherského Hradiště potýkali s vleklými zdravotními problémy. „Oba dělají pokroky, ale jestli půjdou do nedělního zápasu, si nechám pro sebe. Zvláště proti Slavii si nemůže dovolit postavit někoho, kdo vydrží jenom třicet minut.“