Téměř po roce zpátky na hřišti. Ze začátku jsem nemohl popadnout dech, hlásil Jeřábek

Devětatřicetiletý matador chyběl v sestavě pardubického týmu téměř rok. 29. června 2022 si v přípravném utkání s Příbramí (2:1) v 10. minutě poranil koleno a na dlouhou dobu zmizel ze hřiště. Teď se vrátil. V sobotním derby s Hradcem Králové (1:0) dostal k dispozici zhruba deset minut poté, co v závěru střídal Dominika Janoška.

„Bylo to skvělé. Hlavně díky tomu, že jsme vyhráli, což je to jediné, co teď potřebujeme. První tři minuty jsem ale na hřišti vůbec nemohl popadnout dech, to byl docela záhul. Každopádně jsem moc rád, že jsem zase naskočil,“ ulevilo se Jeřábkovi.

Dva vítězné hlavičkové souboje po krátké chvíli na hřišti, to byl slušný návrat.

Hned jsem byl zafuněný, byl to kvapík. První hlavičkou jsem se chytil a spadla ze mě určitá nervozita.

Velká?

Měl jsem zvláštní pocity, protože jsem poprvé nastupoval na novém stadionu. Nejdůležitější bylo udržet vedení, takže člověk nechce hned udělat nějakou chybu. Bylo to skvělé, přišel plný dům, byla parádní atmosféra a jsem moc rád, že se podařilo vyhrát. A že jsem vyběhl na pardubickém stadionu.

Jaké jste před střídáním od trenérů měl pokyny?

Chtěli, abychom s Kamilem Vackem zpevnili střed hřiště před stopery. Abych chodil do hlavičkových soubojů a pomohl týmu vypořádat se s vysokými útočníky Hradce.

Bylo derby tím zápasem, do kterého jste musel nastoupit za každou cenu?

V první řadě jsem potřeboval vědět, že jsem stoprocentně připravený. Nechtěl bych jít na hřiště s tím, že to můžu klukům pokazit. Proti Hradci je to samozřejmě vždy speciální, ale kdyby mi chybělo jen dvacet procent, tak bych do toho nešel.

Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu v utkání proti Hradci Králové.

V jednu chvíli jste docela dlouho vedl balon, čekal jste, že se dostanete do hry tolik?

Čekal jsem, jestli se na mě naváže soupeř, abych nahrál do lajny, ale on pořád nešel, tak jsem to vzal na sebe. Chtěl jsem si narazit s Láďou Krobotem, kvalitní hráč by mi to vrátil a mohl jsem dávat gól, ale to si ještě vysvětlíme. (směje se)

Cítíte se už stoprocentně fit?

Fyzicky to ještě není úplně ono, ale koleno drží. Jsem přichystaný.

Takže můžete i říct, jak to s vámi coby Pardubákem bude vypadat do budoucna?

To nemůžu. V červnu mi končí smlouva, ale co bude dál, jsme ještě neřešili. Pobavíme se o tom, až se zachráníme. Pak to půjde lehce.