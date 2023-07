Jeřábek po zvláštním odchodu z Pardubic skóroval. Za divizní Hlinsko

Trefou v 53. minutě na 2:0 pečetil postup v MOL Cupu přes Letohrad. Sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel se pokusil do situace vnést trochu světla. „Po sezoně jsme dostali od trenérů informaci, že s Janem Jeřábkem se v ‚A‘ týmu pro příští rok nepočítá, ale společně s Martinem Shejbalem (sportovní manažer klubu) jsme se shodli na tom, že chceme, aby u nás Honza pokračoval,“ uvedl Zavřel ve svém prohlášení na klubovém webu.

Pardubice údajně Jeřábkovi nabízely celkový plat 50 tisíc měsíčně, přičemž 35 tisíc mu mělo náležet za plat kustoda a roli pomocného správce v CFIG Areně, kterou mu klub také dával k dispozici. Zbytek měl náležet k hráčské smlouvě v B týmu, kde měl být jakousi prodlouženou rukou trenérů. „Taková byla naše nabídka a Honza mi sdělil, že ji přijímá. Později se jeho stanovisko měnilo, chtěl dělat správce na Vinici, i to jsme vyřešili k jeho spokojenosti,“ řekl Zavřel.

Pohled Jeřábka je potom zcela jiný. „Po posledním zápase jsem musel za vedením přijít sám. Jestli se mnou bude vůbec někdo mluvit. Pak jsme se sešli, ale hrát třetí ligu a být kustodem u áčka, to si nedovedu představit. Nedalo by se to stíhat,“ uvedl Jeřábek v rozhovoru pro deník Sport. Nabídl tedy své správcovství Pod Vinici. Na podmínkách už podle něj byly obě strany domluveny, ale na poslední chvíli vypadala smlouva jinak.

„Snažili jsme se to řešit dál, ale nakonec to vyústilo v můj odchod. Nechci vyvolávat mediální války, ale v poslední době se mi zdálo, že někteří lidé nechtěli, abych v klubu zůstal. Mají ego a vědí, že svojí pozicí bych je mohl postupně zastiňovat. Jména si nechám pro sebe,“ řekl Jeřábek. Nakonec tak zvolil přechod do divizního Hlinska a „normální“ práci. Čeká jej buďto nástup do cementárny v rodných Prachovicích, nebo bude jezdit v Hlinsku pro jednoho z tamních klubových podporovatelů.