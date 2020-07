Fotbalový střelec Řezníček si odpočinul u moře a zaútočí na Musu s Kozákem

Jeho skláři končí ligu se soupeři, kteří hrají o záchranu: ve čtvrtek nastoupí v Příbrami, v neděli hostí Opavu.

Příbram - Teplice Čtvrtek od 18.00 hodin online.

Řezníčka se musí obávat. Devět ze svých dvanácti gólů dal po ligovém restartu. Naposledy skolil hattrickem Zlín a svému mužstvu zajistil záchranářskou úlevu.

„V posledních šesti zápasech jsme se rozjeli. I ty výsledkově nevyvedené s Jabloncem a Českými Budějovicemi byly dobré,“ ohlíží se útočník, který do Teplic přišel loni v létě z belgického Lokerenu.

„Pak jsme formu potvrdili i bodově. Zvedlo se to, psychika je dobrá, mohlo by to pokračovat. Není proč být nervózní. Když to jde, musíme se toho držet a jet v tomhle rytmu dál.“

Řezníčkovi chybí dva góly na sparťana Libora Kozáka a slávistu Petara Musu, kteří jsou v čele tabulky střelců a už dohráli. Trefili se čtrnáctkrát. Pokud je Řezníček dostihne, budou králové tři, na počtu odehraných zápasů podle Ligové fotbalové asociace nezáleží. Řezníček by jich měl nejmíň.

„Vyhlašujeme vždy nejlepší střelce podle počtu vstřelených branek bez ohledu na počet odehraných zápasů,“ uvedl Štěpán Hanuš, ředitel komunikace a PR Ligové fotbalové asociace.

Řezníček hlásí: „Vím, kolik mají gólů, že mi stačí dva a dorovnám je. Nějak to dopadne, uvidíme, jak budou hrát soupeři proti nám. Šance je, bylo by hezké to vyhrát.“

Maximem dvaatřicetiletého útočníka je 13 branek za Brno v ročníku 2015/16.

Spoluhráči ho hecují a asi mu budou k trofeji i pomáhat. „Někdo prohodí, že by bylo fajn to vyhrát. Necháme tomu volný průběh, nějak to dopadne.“

Víc než Příbram se před Řezníčkem musí třást Opava, protože jedenáct gólů dal doma a jen jeden venku. Tři v 1. poločase a devět ve druhém.

„Když budeme hrát jako doteď, nebude žádný problém a dovolená by mě neměla přibrzdit,“ zamýšlí se.

Teplice využily přerušení ligy kvůli koronaviru v Karviné a svým hráčům daly volno.

„Byl jsem s rodinou v Rakousku a v Chorvatsku. Uhráli jsme si body i záchranu a nevidím důvod, proč bychom si nemohli odpočinout. Zvlášť když jsme odkopali spoustu zápasů v jednom měsíci. Sezona je zvláštní, ale když vás tahá sval, taky deset dní netrénujete,“ nevidí Řezníček v pauze žádnou komplikaci.

Navíc on je víc zápasový typ než tréninkový. „Vůbec jsem o dovolené neběhal. Když jdu hrát, pauzy mě nelimitují. I po týdnu bez tréninku v klidu skočím do zápasu. Teď trénujeme a já nevidím rozdíl, že by mi něco chybělo,“ cítí se v pohodě.

Zvláštní pro něj bude zápas v Příbrami, odkud pochází. „Už jak hráli u nás, bylo to nepříjemné. Ale teď jsem v Teplicích, je to můj zaměstnavatel. Vždycky když nastoupím s Příbramí, jde jí o padáka, to je takový blbý,“ lituje.

„Ale nedá se nic dělat. Taky jsem jim minule dal dva góly. Oni pak ještě mají zápas v Karviné, to asi rozhodne, třeba jim pomůžu na dálku proti Opavě.“

Dvanáctí skláři jsou bez sestupového stresu, ale prý ne bez motivace.

„Tréninky teď mají kvalitu, všichni mají chuť dokončit sezonu s dobrými výsledky. Motivace je vždycky, vyhrávat zápasy, vydělat si prémie, jde i o prestiž,“ nechce polevit.

„Můžeme hrát bez nervů, ale nesmíme ustupovat z naší cesty. Ne nakopávat balony, ale hrát fotbal jako teď, kombinovat. Když to jde, musíme se toho držet.“

A třeba pak bude držet Řezníček střeleckou korunu.