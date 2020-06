Řezníček zařízl Zlín hattrickem: Koruna střelců mě láká, ale nejde o život

„Vyhrát střelce motivace možná je, všichni mi to teď předhazují. Vnímám to, ale životně důležité to není,“ povídal zářijový import sklářů z belgického Lokerenu po domácím demoliční výhře 4:1.

Řezníček tři góly dal a další dva mu rozhodčí pro ofsajd neuznali. Než se liga kvůli pandemii koronaviru zastavila, měl na kontě tři zásahy. Po restartu je střeleckým přízrakem: 10 utkání, 9 gólů a druhé místo v žebříčku kanonýrů se sparťany Kangou a Kozákem. Všichni mají 12 branek, Řezníček na ně potřeboval nejmíň zápasů. Vede slávista Musa se 13 trefami, který teplickou hvězdu přeskočil až po nedělním večerním zápase.

„Takhle má vypadat útočník,“ chválí jej kouč Stanislav Hejkal. „Dá gól v každém zápase, od toho tam je, tým na něj pracuje, on nám to vrací. Řezníček je typ, který rád hraje a nerad trénuje, rychlé tempo ligy mu vyhovuje. Na pozápasovém tréninku se vykluše, na předzápasovém udělá strečink, pak jde na hřiště a dá tři góly. Budeme mu přát, aby ostatní prohnal.“

Ve 32 letech útočí příbramský rodák na svůj osobní rekord, v sezoně 2015/16 za Brno nasázel 13 gólů.

Dával je vždycky, má jich v elitní soutěži už 76. A chuť na další. „Trenéra teď nebudu žádat o volnější režim, protože chci hrát, baví mě to,“ neplánuje předčasnou dovolenou. „Nechci odpočívat. Je to moje práce. Chci hrát každý zápas.“

Ale „uplácet“ spoluhráče, aby mu nahrávali a ke koruně pomohli, nebude. „Ono to vyplyne. Do šancí se dostáváme, ještě dvakrát mi zvedli ofsajd, ale tři góly jsou hezké. Důležité jsou tři body, záchrana. Závěrečné dva zápasy můžeme hrát s čistou hlavou a potvrdit naše poslední výkony, které se strašně zvedly,“ líbí se útočníkovi řečenému Řízek.

Vzestup platí i pro něj, i když svoji hru před „koronou“ a po „koroně“ (tedy spíš během ní) nehodnotí rozdílně. „Vůbec nic se nezměnilo, jedu furt stejně,“ tvrdil, ale pak přece jen něco našel: „Když hrajeme fotbal a ne jen nakopáváme, vyplývají z toho šance. Pak je stačí proměňovat. Strašně mi vyhovuje, když hrajeme po zemi a snažíme se kombinovat.“

Vrchní střelec i vrchní spalovač, to je Řezníčkova vizitka, ovšem nad tím může jen mávnout rukou. Čísla hovoří jasně. „Nedá se proměnit všechno, někdy potřebujete štěstí, někdy situaci vyřešíte blbě, někdy dobře. I když já chci gól ze všeho dát. Kdyby se mi to ale dařilo, nehraju v Teplicích,“ zazubil se.