Teplice lákají sparťany a Heidenreicha z Bergama. Jsme v kontaktu, říká kouč

Ve čtvrtek kopou na hřišti poslední Příbrami, v neděli končí doma s předposlední Opavou, hrají tedy s ohroženými. „Nechceme nic vypustit. Ani jednomu soupeři nedáme svou kůži lacino, v žádném případě,“ avizuje trenér zachráněných sklářů Stanislav Hejkal.

Když šla Karviná kvůli covidu-19 do karantény, tým jste poslali na dovolenou. Už trénují všichni?

Jen dva tři byli v zahraničí, dva tam ještě jsou. Hyčka a Kučera. Dovolenou naplánovali už dřív. Měli jsme původně končit 7. července, pak 12., a ještě jsme neskončili. Měli skupinové zájezdy, jsou to starší hráči, tak jsme jim to umožnili. Každý den volna dobrý. Já mám rád Českou republiku, takže jsme byli v přeplněných jižních Čechách.

Teplický trenér Stanislav Hejkal během utkání v Olomouci.

Hyčka ani Kučera tedy nestihnou poslední dvě kola nadstavby?

Hyčka se mi vrátí. Když jedete z ciziny autem, nemusíte být testovaný, zato při leteckém zájezdu ano. Ale já beztak plánoval v dvojzápase dát šanci ne mladým, ani širšímu kádru, ale těm, co by nám mohli v příští sezoně pomoct. Získají ligové ostruhy už teď ve dvou utkáních.

Takže využijete jisté záchrany?

Ano, ale zároveň chceme do obou utkání nastoupit naplno, vyhrát je. Nechceme nic vypustit.

O sestavě máte tedy jasno?

Mám ještě jeden otazníček, stoperu Čmovšovi končí smlouva a on se rozhoduje, jestli bude pokračovat, nebo ne. Dostal od nás nabídku a v úterý má říct své rozhodnutí. Když nebude, dám šanci hráči, s nímž počítám pro příští sezonu.

Můžou se teď ukázat mladí?

Chci postavit dvakrát od začátku Radostu, s Opavou Emmera. V dorostu nám ubližuje, že nehrajeme nejvyšší soutěž. Skočit z 2. dorostenecké ligy do 1. ligy chlapů je složité. Děláme malinko zázraky. Němeček bude v bráně, to bylo taky v plánu, i když jsme nevěděli, že půjde o tak důležité zápasy. Musíme do budoucna hledat náhradu za Grigara. Je tady Diviš, ale to je plus minus věkově stejné. Němeček někdy musí dostat šanci, teď je vhodná doba.

Budete hrát na útočníka Řezníčka, aby získal korunu krále střelců? Na sparťana Kozáka a slávistu Musu mu chybí dva góly.

Čtu jen Musa, Kozák, Kanga z penalt... Pomůžeme Řezníčkovi. Chce na hřiště, on je víc zápasový než tréninkový hráč, nastoupí. Bylo by pro Teplice prestižní mít nejlepšího střelce, už bychom chtěli po dlouhé době trofej. Snad se nezraní on ani nikdo jiný, protože už 22. srpna začne nový ročník. Obě střetnutí budou od soupeřů na krev, jde o sestup. Nepřeju si ani, aby se někdo vyčervenil.

Přizpůsobíte tomu sestavu? Třeba Jakub Mareš má horkou hlavu.

A navíc potíže s kolenními vazy od zápasu se Zlínem. Zatím to není stoprocentní, počkáme. On je jeden z případů, kdo nerad prohrává. Nechtěli bychom, aby udělal nějakou kravinu, dostal červenou kartu a nemohl začít další sezonu.

Opavu jste chtěli hostit v Ústí, abyste začali rekonstrukci trávníku. Štve vás, že to neprošlo?

Soupeři měli správné argumenty. Že k nám jede Opava hrát o život a měla by komfortnější podmínky, protože bychom náš domácí zápas hráli v cizím prostředí. Tvrdila to Příbram a svým způsobem má pravdu. Nedá se nic dělat. Předělávku hřiště posuneme, začne hned v pondělí.

Je to komplikace?

Pro mě jako trenéra velká, protože dvě utkání nové sezony budeme muset začínat venku. A kdybychom pak měli třeba doma Slavii a zase jeli ven, byl by to složitý los. Uvidíme.

Po nedělním zápase budou mít hráči volno? Nebo už ne?

Někde jsem se dočetl, že jsme dovolenkáři, ale my jsme museli. Protože Slovácko, Budějovice, co skončily první, měly plynule dovolenou, po nich i Sparta, Slavia a další. My bychom neměli nic. Teď jsme pauzírovali 14 dní, odehrajeme dva zápasy, ten druhý v neděli 26. července, a hned od pondělí 27. července začíná příprava na nový ročník. Neměli jsme jinou možnost, než to udělat takhle. Pokud si hráč neodpočine ne fyzicky, ale hlavně psychicky, ono ho to v září nebo v říjnu doběhne.

A hrát se má skoro do Vánoc...

Zase tam bude nějaký prostor, kdyby se náhodou něco stalo. Končí se 20. prosince, pak stromeček a asi 23. ledna máme první mistrák. Nějaký internacionál psal, že čtrnáct dní volna nepotřebujeme, že stačí týden. Dřív se končilo 25. listopadu a začalo se hrát v březnu. Čtyři měsíce bez mistráku. I pro nás to bude novinka, na přelomu ledna a února jsme lítali na soustředění na Kypr.

Trávník bude. Skláři ale ligu začnou venku V neděli si kopnou na teplickém hřišti naposledy fotbalisté, od pondělí budou do trávníku „kopat“ už dělníci a stroje. Hned po posledním ligovém utkání sklářů s Opavou začne na Stínadlech rekonstrukce. „Během pěti týdnů by mělo být hřiště kompletně hotové,“ uvedl ředitel klubu Petr Hynek. „Tři týdny zabere práce. Sundá se tráva, vymění se substrát a položí travní koberec. Dva týdny pak potřebujeme, aby se tráva chytla. Současný substrát jsme měli skoro dvacet let. Od doby, kdy se dělalo vyhřívání našeho trávníku.“ Špatný povrch letos Teplicím zavařil. Nedokázaly připravit hřiště na ligové utkání proti Liberci, dvakrát se na přelomu února a března odkládalo. Vyfasovaly pokutu, z původních 120 tisíc korun byla později snížená odvolací komisí asociace na osmdesát tisíc. Rekonstrukce za šest až sedm milionů korun měla začít už v půlce července, aby se stihla nová sezona, přerušení ligy kvůli koronaviru v Karviné však termín zhatilo. Pracovat se tak bude od pondělí 27. července a Teplice nezahájí nový ligový ročník doma. „Požádali jsme, abychom první dva zápasy hráli venku. Pak je reprezentační pauza a na Stínadla bychom poprvé vyběhli 12. září,“ informoval ředitel Hynek. „Uvidíme, jestli to takhle bude, ještě není udělané rozlosování.“

Letní kemp je v plánu?

Je to na vodě. Máme v plánu soustředění na Hluboké, ale zatím tam nemáme sjednaný kvalitní přátelák. Pokud bychom ho nesehnali, zůstali bychom doma. Dva soupeře na přípravu máme, třetího ne. Chtěli jsme hrát s Aue, jenže německý fotbalový svaz vyžaduje test na koronavir snad jen 36 hodin starý. To je všechno logisticky těžké zvládnout.

Jsou tyhle neobvyklosti pro trenéry vysokou školou?

Ano. Žádný trenér to nezažil. Proto mě mrzí diskuse, že se to dá zvládnout, že se to nedá zvládnout, že to má být takhle a takhle ne. Nikdo neví, co je dobře a co je špatně. S tím se nikdo nesetkal. V tomhle vám nikdo neporadí, nepomůže. Sbíráte zkušenosti propříště.

A příště bude liga v osmnácti.

Myslím, že to je spravedlivé řešení. Brno si o postup říkalo celou sezonu, odehrálo 30 zápasů, muselo se na to 2. místo dostat. Jako trenér s osmnácti týmy nemám problém.

Změny v teplickém kádru řešíte za pochodu, tedy už teď?

Musíme. Už s námi trénuje Matyáš Kozák, mladý útočník ze Sparty. V její rezervě se ale objevil koronavir, tak uvidíme. Ze Sparty chceme i Matěje Polidara, jsem v kontaktu s ním, s klubem i s manažerem. Teď je Polidar v Příbrami, skončí v neděli a hned se připojí na týden ukázat Spartě. Nevíme, jak to zvládne. Je mladý, sahá na reprezentační jedenadvacítku, může hrát na levém beku, levém halfbeku, levém křídle, v útoku a to samé zprava. A samozřejmě bychom chtěli na hostování stopera Davida Heidenreicha z italského Bergama, jsme v kontaktu, po koronavirové pauze s námi trénoval.

Stačil by jeden stoper?

Kdyby nezůstal Čmovš, musíme se poohlédnout jinde. Pošilhávali jsme po Tijanim, ale vidíme, že nastala spolupráce Slavia-Liberec. Mám nějaké tipy, ale nechávám to až podle toho, až jak se vyvine situace s Čmovšem a Heidenreichem.

Je největší problém obrana, jak se ukázalo po restartu ligy?

Věděl jsem, že to přijde, ale že budeme mít devět obránců mimo, jsem nečekal. Nicméně všechno zlé je pro něco dobré. Ukázalo se, že na tom postu můžou hrát Nazarov a Mareček. Otevřelo nám to jiné cesty a možnosti. Změnou systému nám vypadl Vondrášek, zkusíme ho do hry zpátky dostat, pokud si to zaslouží. Kádr je ustálený, loni jsme udělali hodně změn, konečně si to sedá. Chceme to jen okysličit mladými kluky, kteří ještě něco chtějí dokázat a ještě nejsou spokojení.

A co odchody?

Končí hostování Petrovi Marešovi z Boleslavi, nevíme, zda se dohodneme, není to finančně snadná věc. Uvidíme, co brankář Diviš, chceme jít cestou Němečka. Francouz Toutou už odešel. V době koronavirové krize jsme potřebovali kvalitní dostřídávku, rychle jsme to lepili z 3. ligy z Táborska, ne všechno se povede.