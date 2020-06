Místo Hostouně jel na San Siro. A teď má Markovič už druhou ligovou nulu

Do rozehrávky na vlastní polovině se ve Slavii velmi často zapojuje i muž v brankářském dresu. Ondřej Kolář je v téhle disciplíně perfektní. Neváhá říkat si o míč, přenášet hru zleva doprava, a když to je nutné, dá si i souboj muže proti muži a protivníka obehraje třeba kličkou.

Ale čekali byste to od osmnáctiletého mladíka, který má v klubu pozici brankářské trojky? Neděle ukázala, že i Jakub Markovič by mohl být výborným následovníkem vychvalovaného reprezentanta.

„Jakub je na tom nejlépe v brankářských reflexech a chytání střel, ale to dnes nemohl předvést. Neřešil žádnou těžkou střelu, přesto podal velice dobrý výkon,“ konstatoval trenér Jindřich Trpišovský.

Markovič dostal v lize druhou šanci. Debutoval loni v srpnu, když v utkání s Bohemians skoro celá základní sestava odpočívala mezi klíčovými zápasy o Ligu mistrů s Kluží. Byl jen měsíc plnoletý, ale ligu zvládl bez problémů.

Odměnou mu byla Liga mistrů. V juniorské verzi této soutěže odchytal dvojzápasy s Barcelonou a Dortmundem, v duelech s Interem Milán byl dokonce nominovaný k zápasům áčka a seděl na lavičce náhradníků. V září tak místo utkání B-týmu v ČFL ve středočeské Hostouni mířil na slavné milánské San Siro, s juniorkou Slavie zase zažil vítězství v Barceloně.

V patnácti letech z Olomouce do Prahy

Přerovského odchovance přetáhli slávisté z Olomouce, už když mu bylo patnáct let. A už tehdy se psalo o jeho velkém talentu a příslibu do budoucna. „Teď jen potvrzuje, co si o něm myslíme, že to je hodně talentovaný brankář,“ řekl Trpišovský.

„Musím vyzdvihnout naše trenéry brankářů, kteří se o něj hodně starají. Pracují na tom, aby se zlepšil nejen v chytání, ale i v činnostech, které potřebujeme v zakládání útoků, ve hře za obranou a hře nohama,“ pokračoval trenér.

Proti Jablonci tyto dovednosti dokázal uplatnit lépe než při debutu ve vršovickém derby. V neděli si ve druhé půli už troufl i na kličku, kterou obehrál svého jabloneckého vrstevníka Velicha a rozehrál útočnou akci.

„Mně osobně se jeho výkon moc líbil. Zachoval klid v těžkých situacích, hrál dobře za obranou, četl hru, dvakrát byl rychle z branky, stáhl nějaké centry a hrál i velice dobře nohama,“ vypočítával Trpišovský.

Zraněný Kúdela už v této sezoně dohrál

Markovič nebyl jediný, kdo dostal v neděli větší šanci než dříve. Slavia už má jistý titul, a tak trenéři začali točit sestavou. „Hráči si na sebe chvíli zvykali, pět změn bylo na kompaktnosti znát,“ řekl Trpišovský, který do základní jedenáctky nasadil i Takácse, Oscara, Júsufa a Musu.



„Sestavu jsme skládali tak, abychom si zachovali kostru týmu a herní tvář, nechtěli jsme najednou udělat ještě více změn. Chtěli jsme nové hráče vidět v součinnosti s těmi, kteří hrávají častěji. Simulovali jsme situaci, že hrajeme důležitý zápas, vypadli někteří hráči a tihle je měli nahradit,“ prozradil.

Kouče však trápí, že nedal volno také Kúdelovi, protože ten se v prvním poločase zranil. „Byla naše chyba, že jsme ho nechali po zranění hrát. Chtěli jsme vedle něj vidět ve stoperské dvojici Takácse a on si znovu poranil stejnou nohu, se kterou už marodil. Je to svalové zranění, pravděpodobně ruptura. Do téhle sezony už nezasáhne, chtěli bychom, aby byl připraven na začátek letní přípravy,“ řekl Trpišovský s tím, že naopak zranění Oscara není vážné a libérijský záložník by mohl být připraven už příště.

V týdnu se hraje finále poháru, kam Slavia nepostoupila, takže v Edenu budou mít čas se připravit na závěrečný dvojboj v Liberci a se Spartou. „Už přemýšlíme o sestavě do Liberce, kde dostanou šanci další hráči a možná si tam vyzkoušíme i jiné rozestavení. Budeme však chtít zápas zvládnout,“ plánuje Jindřich Trpišovský.