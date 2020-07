Ševčík, Zima, Markovič. To je olomoucká stopa u mistra

Chvíli poté, co záložník Petr Ševčík ve šlágru s druhou Plzní trefil fotbalové Slavii jedinou brankou zápasu obhajobu titulu, trenér sešívaných Jindřich Trpišovský prohlásil: „Petr Ševčík je podle mě hráč na bundesligu.“

Petr Ševčík, 26 let 26 zápasů, 6 gólů, 7 asistencí

Že roste pro evropský fotbal, tušila i Olomouc, která si vyzáblého klučinu vytáhla z Jeseníku, a dodnes fanoušci Sigmy jeho prodej pod tíhou sestupu v létě 2016 do Liberce považují ze jeden z nejhorších v historii klubu, možná hned po úprku Doležala do Jablonce. V šestadvaceti letech už Ševa pro evropský fotbal dozrál, což ukázal třeba loni dvěma náramnými góly v Evropské lize na stadionu Chelsea. Když je zdravý, českou ligu převyšuje. Neustálým pohybem i nápady.

Ač byl rodák ze Supíkovic také u loňského titulu, teď si ho váží mnohem víc, jelikož v červenobílém dresu strávil celý ročník. „Úplně nádherný pocit. Takový jsem v životě nezažil,“ poznamenal. „Fakt jsem hrozně vděčný, že tady můžu být, a musím říct, že tohoto titulu si osobně vážím úplně nejvíc, protože jsem prošel celou sezonou. Dát vítězný gól, který všechno ukončil a zajistil titul, je nepopsatelné.“



Triumf Pražanů zařídil v 69. minutě, kdy se po Masopustově přihrávce prosadil přízemní střelou z vápna. „Viděl jsem, že Maso má balon pod kontrolou, a už jsem byl v pozici, z níž i na tréninku chceme skórovat. Pak už jsem se jen snažil trefit bránu a myslím si, že jsem se trefil dobře, protože jsem věděl, že gólman to spíš bude čekat na druhou stranu. Nebyla to ani nějaká extra rána, ale gólman v pohybu na druhou stranu neměl šanci,“ líčil gól, na který nezapomene. „První myšlenka byla trefit bránu, což se povedlo. Je to pro mě teď nejkrásnější fotbalový zážitek, rozhodnout takovýhle zápas.“

Podzimní část předchozí sezony strávil ještě v Liberci a po přestupu do Slavie v prosinci 2018 odehrál ve zbytku ročníku jen pět ligových zápasů. Teď se zařadil mezi tahouny mistra, společně se Stanciem rozjíždí většinu akcí. A potvrzují to i čísla: šest gólů a sedm asistencí. Patří k nejlépe hodnoceným hráčům ligy. „Podobně jako Lukáš Masopust je obrovsky emoční hráč. Jediné, co jim chybí, je klid. Jsem rád, že po odchodu opor vzali zodpovědnost na sebe,“ říká Trpišovský.

David Zima, 19 let 12 zápasů, 1 gól

Ševčík je nejvýraznější olomouckou stopou v týmu šampiona, nikoli však jedinou.



Pár hodin po zisku titulu ťukal slávistický šéf Jaroslav Tvrdík netradiční přímluvu na Twitter: „Kdybych mohl mít jednu prosbu, tak bych si přál, aby Zimičova maturitní komise brala zítra v potaz jeho mimořádné sportovní výkony a náročný program v posledních dnech. Děkuji moc.

S úctou.“

Devatenáctiletý stoper David Zima po zimním příchodu ze Sigmy zažívá bláznivé chvíle. Byť se velké výzvy nebál, ani sám nemohl tušit, že mu Trpišovský naloží takovou důvěru a stane se stabilním hráčem základní sestavy, čemuž nahrál velký náskok v tabulce i zranění Hovorky .

Nová slávistická posila David Zima přicestoval za týmem na soustředění do Portugalska.

Zima to splácí kvalitními výkony a na Baníku dokonce premiérovým gólem pomohl přiblížit Pražany k titulu. „Před půl rokem to pro mě bylo nemyslitelné, protože jsem hrál třetí ligu za béčko Olomouce. Kdyby mi to tehdy někdo řekl, myslel bych si, že si ze mě dělá legraci.“



Formálně ve Slavii hostuje s opcí na přestup, ale ta už je podle informací MF DNES podepsaná. Šlo o to jen finance rozložit do období účetní uzávěrky. Podobně například Sigma prodávala Romana Hubníka za sto milionů korun do FK Moskva. A právě k Hubníkovi je Zima přirovnáván díky rychlosti i výšce.

Sigma za svůj další klenot dostane 30 milionů korun. Na hráče, kterého v lize nasadila jen dvakrát, slušný peníz, i když oproti Hubníkovi zase nic závratného. „Ovšem Sigma udělala dobře, že Zimu prodala. Důležitá jsou procenta z dalšího přestupu,“ říká bývalý sportovní ředitel Olomouce Jiří Kubíček, který prodával před lety Hubníka. „Nesmí se vhodná doba prošvihnout, jako se stalo v případě Jemelky. Když jsem ho viděl v devatenácti, říkal jsem si, že to bude druhý Hubník. A dnes je mu už pětadvacet a pořád je v Sigmě,“ podotýká Kubíček.

Jakub Markovič, 18 let 2 zápasy, 2 čistá konta

Ve Slavii působí ještě jeden odchovanec Sigmy, osmnáctiletý brankář Jakub Markovič. Sice za jasnou jedničkou Ondřejem Kolářem dostal šanci pouze dvakrát, ale dvě vychytané nuly se počítají. Odvážnou hrou daleko před brankou i rozehrávkou ukázal, že je dobrým žákem Koláře. Mohl by být jeho následovníkem. „Jakub je na tom nejlépe v brankářských reflexech a chytání střel,“ chválí Trpišovský.



Slávistický brankář Jakub Markovič si diriguje spoluhráče v duelu s Jabloncem.

V juniorské verzi Ligy mistrů odchytal dvojzápasy s Barcelonou a Dortmundem, v duelech s Interem Milán byl dokonce nominovaný k zápasům áčka a seděl na lavičce náhradníků. V září tak místo utkání B-týmu v ČFL ve středočeské Hostouni mířil na slavné milánské San Siro, s juniorkou Slavie zase zažil vítězství v Barceloně. Přerovského odchovance přetáhli slávisté z Olomouce, když mu bylo patnáct let a neměl podepsanou smlouvu. Už tehdy se psalo o jeho velkém talentu a příslibu do budoucna.



„Teď jen potvrzuje, co si o něm myslíme, že to je hodně talentovaný brankář,“ řekl Trpišovský. „Musím vyzdvihnout naše trenéry brankářů, kteří se o něj hodně starají. Pracují na tom, aby se zlepšil nejen v chytání, ale i v činnostech, které potřebujeme v zakládání útoků, ve hře za obranou a hře nohama.“

Proti Jablonci tyto dovednosti dokázal uplatnit, troufl si i na kličku, kterou obehrál jabloneckého vrstevníka Velicha a rozehrál útočnou akci. „Mně osobně se jeho výkon moc líbil. Zachoval klid v těžkých situacích, hrál dobře za obranou, četl hru, dvakrát byl rychle z branky, stáhl nějaké centry a hrál i velice dobře nohama,“ vypočítával Trpišovský.

Pro Sigmu jsou všichni tři důkazem její znamenité práce s mládeží, dělají mateřskému klubu dobrou reklamu. Zároveň se však fanoušci Hanáků ptají, kde by Olomouc mohla být, kdyby nevychovávala své nejlepší hráče pro nejlepší kluby v Česku, nebo je prodávala rovnou do zahraničí za větší obnos, jako se jí to dařilo v minulosti. Jenže to hráče častěji ukazovala v evropských pohárech. Nový šéf klubu, osmadvacetiletý právník Jakub Beneš, na to chce navázat. „Přeji si, aby fanoušci opět zažili evropské poháry a abychom byli schopní dostat naše hráče do top evropských klubů,“ řekl na klubovém webu.

Mimochodem, v sestavě druhé Plzně o titul usilovali další olomoučtí odchovanci – Kalvach, Chorý, Hořava a Hubník. Zatímco Sigma dohrává zpackaný ročník ve skupině o záchranu... Byla by s nimi jinde, nebo by Kalvach a spol. ustrnuli na Andrově stadionu podobně jako Falta, Zahradníček a jiné naděje?