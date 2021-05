Náročná sezona plzeňského kapitána Brabce: trápení, pak nominace na EURO

Do Plzně přestoupil v únoru 2019. Tehdy mu končilo hostování v tureckém Rizesporu a návrat do belgického Genku už moc nepřicházel v úvahu. Se svými novými spoluhráči se setkal na netradičním místě: na ruzyňském letišti. Západočeský klub totiž tenkrát cestoval k evropské řežbě do Záhřebu a využil příležitosti, aby Brabce představil před odletem novinářům.



Šlo o velkou posilu. Jednu z největších v plzeňské historii, co se renomé týče. A také z nejpřekvapivějších. Brabec vyrůstal ve Spartě a netají se tím, že má k letenskému klubu stále blízký vztah.

Do Plzně ale zapadl rychle, po půlroce už při častých absencích Romana Hubníka a odchodu Patrika Hrošovského začal pravidelně nosit kapitánskou pásku.

Upevnil si pozici v národním týmu, naskakoval v základní sestavě a pomohl brankou k senzační kvalifikační výhře nad Anglií. Už tehdy se bojovalo o potenciální místa v týmu pro EURO, ačkoliv ještě zdaleka nebylo jasné, jestli se na něj česká reprezentace podívá.

„Jezdím na srazy už delší dobu a nikdy jsem neřešil, jestli jsem jednička, dvojka, nebo třeba až čtyřka. Tohle jde stranou,“ hlásil.

Kdyby na odložení evropského šampionátu loni nedošlo, měl by nominaci jasnou. Nikdo by o něm zřejmě nepochyboval. Jenže aktuální sezona Brabcovi podle představ nevyšla.

Ale nebyl sám, trápila se celá Viktoria. Pod trenérem Adrianem Guľou rázem jeho pozice slábla. Divit se však nemohl, vždyť Západočechům se defenzivně nedařilo. Na začátku sezony vyfasovali čtyři góly v Liberci, Brabec byl u dalšího debaklu se Slováckem i pěti inkasovanových branek na Slavii.

Prostě nešťastný rok.

Je otázkou, jestli by si postavení v základní situaci udržel i po uzdravení Lukáše Hejdy, pokud by vedení kouče Guľu neodvolalo.

Právě při derniéře slovenského odborníka na plzeňské střídačce prožil Brabec hodně hořkosladký zápas. V lize skóroval téměř po dvou letech, jenže před úvodním gólem příbramského Pilíka chyboval a Viktoria se sestupujícím celkem jen remizovala 3:3.

Gulův nástupce Michal Bílek však důvěru v osmadvacetiletého středního obránce neztratil. Trefil se proti Spartě, gólem pomohl Viktorii k jasnému vítězství nad Ostravou a připomněl, jak dokáže být směrem dopředu platný.

Když si v úterý pročítal českou nominaci na EURO, uviděl jméno „Jakub Brabec“ mezi osmičkou vyvolených obránců.

Za dva týdny tak bude na britských ostrovech doufat, že na něj trenér Jaroslav Šilhavý ukáže. Čechy čekají zápasy se Skotskem, Chorvatskem a Anglií.

Ze současných hráčů Viktorie je v nominaci jako jediný. Lukáš Hejda, Pavel Bucha, Zdeněk Ondrášek a Lukáš Kalvach figurují mezi náhradníky. Kromě účasti na prestižním turnaji bojuje Brabec také o svoji budoucnost. Už nějakou dobu se mluví o jeho možném návratu do Sparty. Tím spíš, když Pražany vede Pavel Vrba, který Brabce z Plzně zná a stál o jeho služby i v době, kdy koučoval v bulharském Ludogorci Razgrad. Tenkrát ale na přestup nakonec nedošlo. Na setkání ovšem může dojít v létě.