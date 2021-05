Někteří odejdou, mužstvo budeme chtít oživit, říká plzeňský kouč Bílek

Přestože působení na západě Čech zahájil mizerně, herní projev mužstva se postupně zlepšuje. V závěrečném duelu sezony si mohl Bílek výkon svých svěřenců užívat poměrně v pohodě. Plzeň vstřelila v první půli tři góly a kráčela za konečným pátým místem v tabulce.

Podvanácté v řadě bude Viktoria hrát v pohárech. Potěšil vás tým v posledním zápase? Bylo rozhodnuto celkem brzy.

Věděli jsme, že pokud chceme zůstat na pátém místě, tak je třeba vyhrát. Splnili jsme to. V první půli jsme dali tři branky a myslím, že jsme měli utkání pod kontrolou.

Ulevilo se vám, že po mizerném startu do angažmá se vám podařilo dostat Viktorii do pohárové Evropy?

Sehrál jsem tu čtyři ligové zápasy, takže nejsem asi úplně tím pravým, kdo by měl hodnotit sezonu. Před námi byl cíl dostat se do předkol, být do pátého místa, to jsme splnili. Tohle máme za sebou, teď nás ale bude čekat moře práce. Budeme dávat dohromady nový kádr, připravovat se tak, aby byla ta příští sezona zase o něco úspěšnější.

Jak jste se cítil po dvou porážkách, kterými jste v Plzni začal?

Dobře mi úplně nebylo. Když přijde nový trenér, tak se vždy očekává, že aspoň krátkodobě přijdou i výsledky. Prohráli jsme na Spartě, pak i s Pardubicemi, což bylo velmi nepříjemné. Myslím ale, že v posledních zápasech jsme udělali velký pokrok. I proti Slavii, se kterou jsme ve finále poháru prohráli.

Boj o poháry Fotbalisté plzeňské Viktorie si konečným pátým místem v ligové tabulce vybojovali účast ve 2. předkole nově vznikající Konferenční ligy. V této fázi se představí například také rumunské FCSB, norský Rosenborg či srbský Partizan, což jsou týmy, se kterými se Západočeši už v pohárech setkali. Ani na jednoho z těchto soupeřů však nenarazí, všichni budou - stejně jako Viktoria - vstupovat do soutěže jako nasazení. S kým se tedy mohou Plzeňané na úvod střetnout? Například s Dunajskou Stredou, polským Štětínem či několika protivníky z Ázerbájdžánu a Kazachstánu. Los proběhne už 16. června, první zápasy 2. předkola jsou na programu 22. července, odvety pak přijdou na řadu o týden později.



Pak už přišla vítězství...

S Ostravou jsme to zvládli velmi dobře a ani tady v Opavě nebylo úplně jednoduché vyhrát. Zvedli jsme se a věřím, že tu laťku posadíme ještě výš a sezona bude hned od začátku taková, jakou bychom si představovali. To znamená, že budeme v tabulce o něco výš.

Na kterých herních aspektech z toho, co jste od Viktorie zatím viděl, můžete do budoucna stavět?

Kádr je tu dobrý. Pokud hráči hrají poctivě, zodpovědně a organizovaně, tak si myslím, že budou výsledky přicházet. V posledních třech zápasech byl ten určitý posun oproti těm prvním dvěma vidět. Potenciál tu je, v Plzni byly vždy ambice vysoké. Nezbývá nám, než si teď oddechnout a připravit se na nadcházející sezonu. Bude to těžké, přijdou předkola evropských pohárů, ale jasným cílem je dostat se do skupiny.

Plánujete přes léto nějakou výraznou přeměnu herního stylu?

Na Spartě jsme hráli na tři obránce, potom jsme od toho upustili, protože Kaša dostal červenou kartu a moc stoperů tady nebylo. Vrátili jsme se ke čtyřobráncovému systému a uvidíme, jak budeme hrát v příští sezoně. Určitě budeme hrát v přípravě i na tři obránce, pak se rozhodneme. Chtěl bych, aby hráči uměli oba systémy.

A co se složení mužstva týče? Přijde obroda?

Je jasné, že někteří hráči odejdou. Budeme chtít, aby se mužstvo zase trošičku oživilo. Někteří hráči se vracejí z hostování. Budeme o tom jednat v nejbližších dnech.