První výhra kouče Bílka a Plzeň je rázem blíž pohárové Evropě

Pokud v sobotu uhraje na hřišti beznadějně poslední sestupující Opavy aspoň bod, skončí v tabulce Fortuna ligy pátá. Ač nejde zrovna o umístění, které si Západočeši před startem ročníku představovali, nakonec za něj musí být docela rádi. Čtvrté Slovácko už nedostihnou, ale zároveň už je krajně nepravděpodobné, že by se tabulkou propadli níž.

Vítězství nad Ostravou je k tomu naprosto klíčové.

Právě Baník byl totiž jedním z vlčáků, kteří Viktorii naháněli a tlačili se k pohárovým příčkám. Jenže Viktoria navázala na povedený výkon ze čtvrtečního pohárového finále proti Slavii. S tím rozdílem, že tentokrát podtrhla předvedenou hru i výsledkem.

Jednoznačným, zaslouženým.

Jediná potíž přišla hned v úvodu, kdy se po Hejdově chybné rozehrávce řítil na gólmana Staňka hostující Kuzmanovič, jenže trefil jen tyč.

Od té doby už v plzeňském výkonů příliš zádrhelů nebylo. Staněk opět chytal výborně, vytáhl se třeba proti střele Tetoura, obrana nedělala chyby a navíc střílela góly, mužstvo bylo nebezpečné ze standarních situací.

Už tradičně zahrávala Viktoria vysoký počet rohových kopů, dokonce dvanáct! V minulosti z nich ovšem moc vytěžit nedokázala.



O první dvě branky se postarali právě po standardkách stopeři. Hybšem vrácený přetažený centr zužitkoval v malém vápně Lukáš Hejda, nehlídaný míč po rohovém kopu takřka donesl na stehně do sítě Jakub Brabec.



„Musím říct, že konečně jsme po delší době zase byli produktivní,“ těšilo Brabce, který rozvlnil síť už ve třetím ligovém zápase v řadě. Přitom do té doby v sezoně neskóroval. Hru hostů trochu rozhýbal čerstvý Sor, ani tak ovšem Baník nedokázal souvisle hrozit. Občasné pokusy kryl jistý Staněk.

Kouči Bílkovi vyšla střídání výtečně. Nejprve skóroval bombou zpoza vápna Zdeněk Ondrášek, poté se po Káčerově akci prosadil z úhlu Adriel Ba Loua.

V posledním kole stačí Západočechům, které čeká cesta do Opavy, k udržení pátého místa jediný bod.

„Je to jasný cíl, bohužel jsme si tu sezonu trošku zkomplikovali. Nezvládli jsme ani finále poháru, takže my teď musíme jet do Opavy jednoznačně vyhrát,“ pronesl Brabec.