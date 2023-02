Porážka v Jablonci zabolela. Naštvaný Grigar: Proti Slavii je každý hrdina...

„Hrát se Slavií, to je každý hrdina, přijde deset tisíc diváků, nikdo od vás nic nečeká, jen že dostanete pět gólů, tak se všichni vydali. Ale proti vyrovnaným soupeřům to nezvládáme, je to o hlavách. A ty my teď máme špatné,“ lamentoval teplický brankář Tomáš Grigar.

Nedělní partii v Jablonci škodilo počasí. Před výkopem sněžilo, vánice během prvního poločasu donutila rozhodčí utkání přerušit, protože nebyly vidět čáry. Pořadatelé z nich sníh vymetli a hrálo se dál.

„Domácí udělali maximum, ale terén byl strašný. A ze zápasu se stala válka,“ tvrdil poražený trenér Jiří Jarošík. „Po přerušení jsme dostali druhý gól a otáčet na tomhle hřišti je strašně těžké.“ Už před neplánovanou pauzou skláři ztráceli po gólu Sejka, pak jim v dlouhém, desetiminutovém nastavení naložil do šatny druhý gól Polidar. Brzy po pauze zvýšil Chramosta, Gning korigoval z penalty, v závěru dorazil hosty svým druhým zásahem Sejk.

„Terén byl špatný. Ve sněhu nevíte, kde vám míč může uskočit, nevidíte, kde je hrbol. V tomhle bahnu můžeme mít špunty dvacítky, stejně pořádně nezaberete ani nekopnete do balonu. Ten je navíc namrzlý a je těžké ho chytnout. Ale pro oba je to stejné, my se s tím poprali hůř,“ nevymlouval se teplický veterán Grigar. „Jablonec to zvládl mnohem líp. Myslím, že jsme na to nebyli v hlavě připravení. Hřiště nám dělalo potíže.“

Před sebou brankář viděl, že jeho tým vybočil z chystaného konceptu. „Na těžkém terénu jsme chtěli hrát jednoduše zezadu, kopnout to dopředu, tam se o míč poprat, ale dělali jsme to naopak. Hráli jsme si vzadu, vyráběli tam chyby a vpředu nebojovali,“ shrnul.

Jarošík souhlasil: „Po prvním, laciném gólu jsme měli slušnou pasáž, ale nic jsme si nevytvořili, neměli jsme kvalitu vpředu. Ale na tomhle hřišti si něco vytvořit bylo těžké, hrála se spíš nakopávaná, jednoduchý fotbal, souboj o každý míč. Bohužel i v tomhle jsme propadli, domácí po vítězství šli.“

Po slušném podzimu se zase Teplice dostaly do úzkých. Na jaře ještě nevyhrály, získaly jediný bod z pěti kol a klesly na čtrnáctou, barážovou pozici. Od poslední, tedy sestupové příčky Zlína je dělí už jen tři body. A to příště nastoupí na Spartě.

„My dostaneme gól a najednou jsme všichni podělaní. Dopadne to tak, že dostaneme druhý, třetí, čtvrtý...“ soptil Grigar po teplickém vystřízlivění v Jablonci.

Čekal by jiný výkon od týmu, který bojuje o udržení. „Máme balon na noze, neodkopneme ho a je gól. Děláme triviální chyby, které se nemají stávat. Hrajeme o záchranu, musíme být kompaktní vzadu, ale my dostáváme z každé šance gól.“