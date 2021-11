Bez gólů, bez bodů. Fotbalový Jablonec se stále topí v ligové bídě

Jablonečtí tak v nejvyšší soutěži čekají na vítězství už dlouhých devět kol, v ofenzivě jsou jasně nejhorším týmem ligy, v tabulce se stále krčí až na 13. příčce a ztráta na „klidnou“ prostřední skupinu po základní části je už sedmibodová.

„Je to už trošku deprimující. Máme útočné hráče, kteří ty branky stříleli, a přitom máme v lize nejmíň nastřílených gólů. Jedenáct za šestnáct kol, to je tristní,“ konstatoval jablonecký trenér Petr Rada. „Šance si přitom vytváříme, ale bohužel je neproměňujeme, nejsme v nich klidní. To je jedna stránka věci, to se musí jednou zlomit. Mě spíš mrzí to, že v prvním poločase hrajeme dobrý fotbal, s nasazením, máme šance, jdeme do druhé půle, jsme nahecovaní, ale přijde naše pětiminutovka hrůzy. To nedokážu pochopit...,“ zlobil se Rada.

Aktuální jablonecký střelecký zmar barvitě vykreslily situace v první půli. Pilař se nádherně přes tři soupeře prokličkoval do pokutového území, ale pak poslal míč jen do tyče. Brankovou konstrukci, a to dokonce hned dvakrát, trefil šikovný krajní záložník i před třemi týdny ve Zlíně. Pak spálil dvě tutovky forvard Doležal, jenž dokázal, že mu to v letošní sezoně prostě nestřílí.

Druhý poločas odstartovali hosté velkým náporem, Hlavatý nejdříve trefil tyč a po šesti minutách rozhodli zápas. Po centru Ewertona se objevil na malém vápně trestuhodně volný Hlavatý, jeho hlavičku nejprve Hanuš bravurně vyrazil, ale na dorážku už neměl nárok.

Jablonečtí šli do zápasu ve stínu vysokého trestu pro majitele klubu Miroslava Peltu, kterého soud v kauze sportovních dotací poslal v pátek na šest let do vězení. Rozsudek ale není pravomocný. „Tahle věc tady samozřejmě koluje, ale jde to mimo nás. Hráči přeci musí jít na hřiště makat bez ohledu na to, jestli má prezident klubu nějaké problémy,“ tvrdí Rada. „Vždyť oni musí vědět, že teď je Jablonec v tabulce někde, kde by vůbec neměl být. Je jasné, že nějaká krize přijde na každého, ale my se do ní dostáváme sami svou bohorovností a lacinými góly jako dneska a pak jsou hlavy dole...“

Zkušený kouč se nepřímo dotkl i otázky svého případného odvolání. „Všechno je možné, to se ve fotbale děje, ale já budu bojovat dál a určitě do poslední chvíle necuknu. Musíme se s tou situací společně prát, hráči budou mít dál tvrdý režim, ale oni mají jedinou výhodu. Je nikdo nevyhodí,“ uzavřel s trpkým úsměvem Petr Rada.