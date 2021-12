Fotbalisté Liberce proti nováčkovi, Jablonec zkusí vyklouznout z bídy

Fotbalisté Slovanu Liberec v minulém kole nejvyšší soutěže prohráli na stadionu pražské Sparty těsně 1:2, předtím ale oslavili sérii čtyř vítězných zápasů a na tuto vlnu by se rádi vrátili v domácím duelu s nováčkem z Hradce Králové.

Liberec vs. Hradec Králové Online reportáž v sobotu od 15 hodin

Východočeši ale nebudou snadným soupeřem, protože v letošním ročníku udivují výbornými výkony a v tabulce jsou šestí o čtyři body před desátým Libercem.

„Hradec připomíná Pardubice z loňské sezony a v roli nováčka patří k velkým překvapením ligy. Asi nikdo nečekal, že bude v tabulce takhle vysoko, ale je tam zcela zaslouženě. Je to tým, který je silný v defenzivě i ve standardních situacích,“ tvrdí liberecký asistent trenéra Miroslav Holeňák.

„My ale samozřejmě budeme chtít navázat na tu vítěznou vlnu před zápasem na Spartě a chceme si tříbodovým ziskem zase spravit chuť. Hrajeme doma, budeme chtít hrát ofenzivně, ale Hradečtí velice dobře brání a mají nebezpečné protiútoky. Na to si musíme dát velký pozor.“

Do liberecké nominace se vracejí Plechatý, Havelka (hostování ze Sparty) a Matoušek (žluté karty), kteří na Letné před týdnem nemohli nastoupit. „Byli jsme tím trošku limitovaní, ale teď už zase budeme při skládání základní sestavy i střídáních variabilnější,“ těší Holeňáka.

„Jsme neskromní, chceme do konce podzimu další bodové zisky, ale do utkání v Liberci půjdeme s nejvyšší pokorou, protože jsme si vědomi jeho aktuální síly. Body se odsud jen tak nevozí, přesto uspět chceme,“ přeje si Stanislav Hejkal, asistent trenéra Hradce Králové.

Prolomí Jablonec trápení?

Fotbalisté Jablonce v první lize už dlouhých devět kol nevyhráli a v tabulce se postupně propadli až na nedůstojnou 13. příčku.

Bohemians vs. Jablonec Online reportáž v neděli od 15 hodin

Zlomit tuto černou sérii by chtěli v Ďolíčku, ale domácí půjdou do zápasu povzbuzeni jasnou středeční výhrou 3:0 nad Karvinou v dohrávce 13. kola.

„Už teď je to nepodařená sezona, tu situaci, ve které se nacházíme, vnímáme a nikoho z nás to netěší. Nikdo jiný to ale nezmění, jen my hráči na hřišti. Je potřeba poctivě makat v tréninku a uvidíme, co přinesou další zápasy. Věřím, že se to zlomí,“ přeje si jablonecký záložník Tomáš Malínský před nedělním bitvou s Bohemians.