Hradecký kouč Horejš: Zápas o Evropu? Už to, kde teď jsme, je pro nás úspěch

„Naplánovali jsme si nějakou cestu, po které jsme šli, a kluci dokázali čtyřikrát vyhrát,“ komentoval Horejš bezchybnou jízdu skupiny o Evropu. „A už jsme jim i řekli, že bychom tomu chtěli dát tu třešničku na dort, což nás čeká v pátek, popereme se o to.“

Jste jediný zápas od evropské soutěže, ve které Hradec nebyl skoro 30 let. Už o tom alespoň opatrně mluvíte?

Hlavně chci říct, že už to, kde jsme teď, je úspěch.

A možnost zahrát si opravdu v evropské konkurenci?

Vždycky jsem říkal, že se připravujeme jen na další zápas, nemělo smysl se koukat dopředu, pak bychom chybovali. Bylo důležité se soustředit jenom na to dané utkání. Teď nám vypadli klíčoví hráči, my jsme si nikdy nestěžovali, dokázali jsme je nahradit. Měli jsme sen, chtěli jsme, kluky jsme motivovali před každým zápasem a ten cíl byl, že se do toho finále dostaneme. Je to pro nás obrovská výzva a my ji přijímáme.

Po Olomouci, která sezonu dohrávala v krizi, jste přemohli Teplice, které na tom byly mnohem lépe. Jak jste finálového soupeře, který vám stejně jako ve dvou zápasech základní části nedal gól, viděl?

Mají dobrý tým, silný soupeř. Měly skvělou sezonu, za což bych jim chtěl pogratulovat. Věděli jsme, že to nebude jednoduché, ale zvládli jsme to, vstřelili tři branky, nedostali žádnou, takže jsme postoupili zaslouženě.

Hradecká radost po gólu do sítě Teplic.

Co samotný odvetný zápas, v němž byly Teplice dlouho hodně nebezpečně?

Věděli jsme, že to v odvetě nebude nic jednoduchého. V prvním poločase to od nás nebyl optimální výkon, chyběl nám pohyb, špatně jsme dostupovali hráče. V druhé půli jsme se zvedli a dali jsme gól po krásné akci. Pak přišla komplikace v podobě červené karty, ale odpověděli jsme další nádhernou akcí, po které byla penalta. Pak už jsem věřil, že to dotáhneme. Paradoxně jsme v oslabení měli lepší organizaci hry a soupeř měl méně prostoru. Určitě jsme už sehráli lepší zápasy, ale obětavostí a bojovností jsme to dotáhli. I díky skvělému publiku, které nás dnes hnalo.

Jste v zápase, který rozhodne, zda se do Hradce po 30 letech vrátí evropská pohárová soutěže. Bude ale chybět kapitán Kodeš, který byl v odvetě s Teplicemi vyloučen. Velká komplikace?

Ztráta to je, ale my jsme v odvetě s Teplicemi neměli Jakuba Kučeru a dokázali jsme ho také nahradit. Přitom je pro nás klíčovým hráčem. V kabině jsem to i zmiňoval. Jsme před branami úspěchu, což je Kodešova obrovská zásluha, protože po zranění Filipa Čiháka vlezl na stopera, podával tam neskutečné výkony a týmu pomohl. K fotbalu tohle patří. Proto musím smeknout před Fandou Čechem, jenž šel po Kodešově vyloučení na jeho místo, protože to pro něj nebyla vůbec jednoduchá situace, a zvládl ji s velkou bravurou. Kodeš je kapitán, lídr týmu, chybět bude, ale my věříme, že ho dokážeme nahradit.

Co říkáte na výkon Petra Juliše, kterého závěr sezony zastihl ve výborné formě?

Nechci ho moc chválit, ale byl opravdu skvělý! Ukázal to už ve více zápasech, nyní předvedl nadstandardní výkon, takhle jsme si to představovali.