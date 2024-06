Hradecký trenér vyhlíží Vlkanovu: Přinesl by zkušenosti a obrovský drajv

„Teď je dojem z působení v Hradci takový, že jsme to chtěli dotáhnout, a převládá ve mně obrovské zklamání, že se to nepovedlo. Jinak si myslím, že skvělej,“ vypravoval Horejš po prohraném zápase v Mladé Boleslavi (1:3).

Hradci tím skončila v závěru až nečekaně úspěšná sezona a už vyhlíží tu příští, která jen těsně nebude evropská.

Diskutované návraty? ● Adam Vlkanova. Z Plzně, kam z Hradce zamířil, na jaro odešel hostovat do polského Ruchu Chorzów. Hlavním cílem byla záchrana, která se ale nepovedla. Návrat do Plzně? Těžko říct. ● Petr Schwarz. Šest let v Polsku, poslední tři za Slask Wroclaw, letos s ním sahal po titulu. V Polsku, kde má smlouvu, chce pokračovat. ● Tomáš Petrášek. Stoper, který za první tým Hradce nikdy nehrál, se proslavil v Polsku. Poslední sezonu strávil v Japonsku, a moc spokojený nebyl.

Bude na co navazovat. Souhlasíte s tím?

Nemáme se za co stydět, do finále jsme postoupili zaslouženě, vyhráli jsme čtyřikrát po sobě. Po mém příchodu nás dokázala porazit pouze Sparta a Slavia, jinak jsme zápasy zvládli. Jediná kaňka, která bude dva dny bolet, je, že jsme nedali třešničku na dort. Převládá obrovská spokojenost a radost z práce, kterou jsme odvedli.

Dojem ze závěru, který mohl přinést ještě nedávno spíše utopický postup do evropských pohárů?

Neměli jsme takovou sílu to zvládnout jako v předchozích zápasech, protože nám někteří hráči chyběli. I tak jsem na mužstvo pyšný. Mrzí mě ale, že jsme to nedotáhli i kvůli fantastickým lidem, protože jsme tu měli domácí prostředí. Musíme se z porážky poučit a jít dál. Důležité bude s kým, jste úspěšným týmem s řadou zajímavých hráčů, o které je zájem.

Hodně se mluví o útočníku Vašulínovi. Loučil se v zápase s Mladou Boleslaví?

To nevím, musíte se zeptat jeho nebo lidí ve vedení. Pokud to tak bude, vždycky na něj budu rád vzpomínat, práce s ním byla skvělá, udělal obrovský progres, přál bych mu to.

Plzeňský záložník Adam Vlkanova (vpředu) během utkání s Hradcem

Na druhé straně by se do týmu mohl vrátit Adam Vlkanova, před svým odchodem do Plzně nepřehlédnutelný tahoun týmu. Co říkáte na tuto možnost?

Že bych o něj hodně stál. Je to hráč, který umí udělat rozdíl v poslední třetině hřiště, do týmu by přinesl zkušenosti a obrovský drajv. Má ke hradeckému klubu vztah, i proto o něj tak stojíme.

Zkušenost v této sezoně v hradeckém týmu naplňovali hlavně Václav Pilař a Ladislav Krejčí. První je doma, Krejčí na tom je trochu jinak. Bude dál zkušeným tahounem?

Počítáme s ním, má ještě na rok platnou smlouvu, je to platný hráč na hřišti i v kabině. Snažím se s ním hodně mluvit, jeho role v týmu je velká a věřím, že nám v nové sezoně pomůže.