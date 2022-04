Hradecký recept na nečekané? Jsme nepříjemní pro každého, ví Hejkal

A zároveň nejlepší za posledních padesát sezon. Lépe než letos se totiž mezi prvoligovou elitou umístil jen v mistrovské sezoně 1959/60 a poté o tři roky později, kdy obsadil páté místo.

Vše další bylo jen horší, až do letošní sezony, první prvoligové po čtyřech druholigových. Hradec v ní svým výsledkem překvapil.

„Stojí za tím duch týmu, síla kabiny, její chemie a dobrá organizace hry. Máme několik systémů, to, co jsme hráli, máme propracované a díky tomu jsme nepříjemní pro každého,“ sděloval Stanislav Hejkal, asistent hlavního hradeckého kouče Koubka, po posledním zápase základní části, v němž Hradec remizoval na hřišti Bohemians 1:1.

Bod z Prahy nakonec už ani nepotřeboval, jeho soupeři v boji o poslední volné místo ve skupině o titul - Mladá Boleslav a Liberec - totiž prohráli.

Hradec tím dokončil nečekané tažení, které úspěšně zahájil na podzim, a po slabší chvilce v úvodu jara se protlačil k absolutní domácí špičce a bude v ní sokem v boji o titul a další pohárové příčky.

„Pět kol zpátky jsme avizovali, že bychom se o to chtěli poprat. Pro Hradec to je obrovský úspěch, i díky tomu, že za sebou máme sedmý zápas bez prohry,“ libuje si hradecký asistent.

Přitom připouští, že podobné myšlenky přicházely až postupně: „Po začátku sezony by to, co jsme dosáhli, překvapení asi bylo. Jsme nováček, hrajeme v Mladé Boleslavi, a i když se nám tam hraje dobře, tak to není úplně doma. Přitom jsme první utkání remizovali. Pak jsme ale jako veverky, jak říká náš hlavní kouč Koubek, začali body sbírat, přiblížili jsme se a teď jsme to dovedli k úspěšnému konci.“

Nyní tak Hradec čeká nadstavba, v níž ani v jednom utkání nebude favoritem. I proto se nedá předpokládat, že by své umístění ještě vylepšil. Před pěti nadstavbovými zápasy na šestém místě ztrácí na pátou Ostravu těžko překonatelných 11 bodů.

Počínání hradeckých hráčů sledují nový hlavní kouč Miroslav Koubek (vlevo) a jeden z jeho asistentů Stanislav Hejkal.

„Postup v tabulce už asi opravdu nemůžeme udělat, můžeme ale získat zkušenosti, které budeme potřebovat příští rok, o kterém se říká, že jako druhý v lize je pro nováčka nejtěžší,“ poznamenal Hejkal.

Pro Hradec bude nyní cenný každý bod, což naznačují výsledky v základní části. V ní z deseti zápasů se soupeři, s nimiž se nyní bude utkávat, totiž získal jen šest bodů a vyhrál pouze jednou - jako domácí tým udolal Plzeň.