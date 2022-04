Hradec před Slavií: Svátek! Zvlášť, když nejsme pod tlakem na umístění

Svými výkony v základní části prvoligové soutěže si totiž, ač jako její nováčci, připravili situaci, kdy mohou v zápase proti jasnému favoritovi jen získat. Případný neúspěch jim neuškodí, i tak budou po blížícím se konci sezony slavit jednu z nejúspěšnějších v historii klubu.

Hradec vs. Slavia Zápas 1. kola nadstavbové části fotbalové ligy, v neděli v 19 hodin v Mladé Boleslavi (online reportáž).

Jde o utkání skupiny o 1. až 6. místo, utkají se šestý tým tabulky (Hradec, 40 bodů) s prvním (Slavia, 73 bodů).

Oba vzájemné zápasy v základní části vyhrála Slavia, na svém hřišti 4:1, v Mladé Boleslavi, kde je domácím Hradec, dokonce 5:1.

Hradec si tuto výhodu v posledním kole základní části potvrdil středeční remízou s Bohemians, jež mu po předchozích dalších dobrých výsledcích zajistila v nyní začínající nadstavbové části účast v elitní skupině o titul. Ve hře ale byla i možnost, že se Hradec v závěru sezony bude utkávat o konečné 7. až 10. místo, což by i tak byl pro klub úspěch.

„Je to příjemná hektika, protože se chystáme na nejlepší soupeře. Byli jsme připraveni na obě varianty, tahle je lepší,“ uvedl Stanislav Hejkal, asistent hlavního hradeckého kouče Koubka, kterého v posledních dvou kolech zastupoval. Koubka, jenž tým úspěšně provedl základní částí, totiž skolila nemoc.

Nováček z Hradce hned na úvod nadstavby může výrazně zasáhnout do vyrovnaného boje o titul. Je totiž v situaci, kdy sám nemá co ztratit. Jak už bylo řečeno, v zápase s králem českého fotbalu poslední dekády může jen získat, byť v tabulce by mu to k lepší než aktuální šesté příčce asi už nepomohlo.

„Kdybychom dali všechna jména na papír, Slavia dá dohromady silnou jedenáctku, pak ještě jednu, která kdyby hrála samostatně, bude v lize na druhém třetím místě. Takže posty nemá jen zdvojené, ale i ztrojené. Takové zápasy jsou svátek, zvlášť když nejsme pod tíhou tlaku na umístění,“ uznává asistent Hejkal.

Do receptu na úspěch je potřeba přidat hodně ingrediencí, jednou z nich je i to, aby se hráči zbavili nepříjemných vzpomínek na dvě porážky od Slavie - v základní části prohráli v Edenu 1:4, v Boleslavi pak 1:5. „Nepředpokládám ale, že budeme se Slavií pořád jen vysoko prohrávat. Rádi bychom už viděli jiný výsledek,“ uvedl Hejkal.

Hradec k dosažení toho může využít i hráče, kteří by za jiných okolností šanci nedostali, a to platí i o dalších duelech nadstavby. „Během těch pěti utkání dostanou prostor i někteří hráči, na které se během základní části nedostalo,“ potvrdil asistent.