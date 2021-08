Čekání na výhru? Po loňsku nezvyk, přiznává hradecký pamětník Dvořák

Letos má Hradec před sebou pokus teprve šestý. Do nedělního domácího zápasu s Plzní nastoupí s bilancí pěti utkání bez výhry. „Proti loňsku trochu nezvyk, to jsme řvali skoro po každém zápase,“ připomíná hradecký útočník Dvořák minulou, postupovou sezonu.

Hradec vs. Plzeň zápas 6. kola fotbalové ligy, v neděli v 16 hodin na stadionu v Mladé Boleslavi, online reportáž zde

utká se po 5. kole třináctý tým tabulky (Hradec, 3 body) s prvním (Plzeň, 15 bodů)

Hradec čeká na první výhru, Plzeň ještě neztratila ani jediný bod

Co se vám ale vybavuje z připomenuté historie?

Že to bylo za trenéra Plíška, kdy jsme měli také dost remíz, ale výhru žádnou.

Je nějaká podobnost tehdejší a současné situace?

Kromě těch výsledků asi ne.

A možné poučení?

Asi v tom, že nemá cenu se ohlížet dozadu. Myslím si, že letos jsme měli bodů mít víc, ale už se to nevrátí a je potřeba koukat dopředu.

Když se přesto ohlédneme za letoškem, kde měl Hradec těch bodů získat víc?

Podle mě hlavně v Karviné. Šance jsme měli i v zápasech na Bohemians a s Libercem, v každém se dalo získat víc a vyhrát, ale Karviná mrzí nejvíc. Na druhé straně je třeba říct, že při troše smůly jsme nemuseli teď mít vůbec nic, ani ty remízy, které máme. Teď už je to ale jedno.

První výhra bude ve hře i v neděli. Jak přijímáte fakt, že zatímco vy jste bez výhry, Plzeň naopak tabulku bez ztráty vede?

Takhle se to nedá brát. Plzeň tabulku sice vede, ale to neznamená, že v Českých Budějovicích nebo potom doma s Pardubicemi to budeme mít lehčí. Proto se do zápasu půjde s tím, že samozřejmě chceme vyhrát i právě teď.

Plzeň do Mladé Boleslavi přijede po trochu překvapivém čtvrtečním vyřazení z posledního předkola Evropské konferenční ligy, což by pro vás mohla být výhoda.

Možná v tom, že hráli prodloužení, což jim určitě vzalo nějaké síly. Na druhé straně je škoda, že se jim postoupit nepodařilo, přál jsem jim to. Třeba i proto, že tam mám kamarády z Olomouce (Kalvach, Falta - pozn. autora) a s trenérem Bílkem jsem se sešel v Jihlavě. Musím říct, že jsem si po prvním zápase myslel, že je postup Plzně hotový, že nakonec vypadla, mě hodně překvapilo.

Nahraje vám třeba to, že vyřazení mohlo hráčům Plzně vzít trochu sebevědomí?

Samozřejmě, že může, na druhé straně budou dělat všechno pro to, aby se dostali zpátky do pohody. A my se nesmíme nechat ovlivnit třeba nadějí, že přijedou ve špatné náladě. Ono se vždycky něco najde, jak situaci před zápasem vzít, ale nakonec je to stejně jen na nás.

Přes překvapivé vyřazení se Plzni úvod sezony vydařil, v čem je podle vás její síla, která ji vynesla do čela tabulky?

Myslím si, že její výsledky ukazují na to, že tam je dobrá parta. V některých zápasech otáčeli vývoj skóre a zvládali to i na konci. Je na nich vidět, že je jen tak něco nezlomí.