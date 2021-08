Hradecký kouč Koubek: Až dáme dva góly, snad už vyhrajeme

Dál tak soutěží procházejí bez porážky, na druhou stranu stále čekají na první výhru, a byť body sbírají pravidelně, přibývají jim pomalu.

„Když tři zápasy neprohrajete, ukazuje to, že ligu hrát můžete. Ale když máte stejně bodů jako odehraných zápasů, tak hrajete o záchranu,“ poznamenal k dosavadní bilanci Hradce jeho trenér Miroslav Koubek.

Ačkoliv je výsledek shodný jako v předcházejících dvou duelech, tentokrát byl jeho průběh od těch předchozích dost odlišný.

Hlavně proto, že Hradec nejenže nevstřelil brzy gól jako Bohemians a Karviné, ale dokonce poprvé v lize prohrával. Záhy totiž jeho obrana nechala v pokutovém území s míčem otočit útočníka Liberce Rabušice a ten dal gól.

„Nezačali jsme zápas dobře, pravděpodobně jsme měli v hlavách určitou obavu, cítil jsem to na mužstvu. Umožnili jsme jim ten vstup i vstřelení branky, byli jsme nedůslední. Byť to bylo tečované, trocha smůly, ale Liberec byl v úvodu lepší,“ uvedl Koubek.

Byl to první gól Liberce v sezoně, kterou začal dvěma prohrami. „Bylo nám jasné, že Liberec po dvou porážkách bude dělat vše pro to, aby nepříznivý vývoj zastavil,“ sdělil hradecký kouč.

Hradec sice záhy také gól dal, ale Klímovi ho vzal videorozhodčí pro předcházející ofsajd spoluhráče Prekopa, a na srovnání skóre tak čekal mnohem déle. „Byla to další rána do naší psychiky,“ poznamenal trenér.

Vyrovnání však nepřišlo až do poloviny druhé půle i přesto, že už od 34. minuty hrál proti oslabenému soupeři. Liberecký Havelka totiž na polovině hřiště tvrdě zajel do Vlkanovy, nejprve viděl žlutou kartu, kterou sudí po konzultaci s videorozhodčím změnil na červenou. „Od té chvíle jsme pochopitelně získali herní převahu a šli jsme tvrdě za vyrovnáním, což se nám podařilo až v druhé půli. Myslím, že jsme mohli i vyhrát, z šedesátiminutové přesilovky jsme mohli vytěžit ještě jednu branku,“ mrzelo Koubka, „zase jsme dali jen jednu, až dáme branky dvě, tak snad konečně vyhrajeme.“

Souhrn 3. kola fotbalové ligy

Tu jedinou zmíněnou vstřelil po rohovém kopu střídající stoper Král, pro kterého to byl premiérový zásah v 1. lize. „Šlo o secvičenou věc a vyšlo to super. Šel jsem na hřiště s tím, abych týmu pomohl právě při standardkách, a to se povedlo,“ uvedl hradecký fotbalista.

Hradec sice měl při své přesilovce místy drtivou převahu, vytvořil si i několik příležitostí hlavně při standardních situacích, ale Liberec svůj první bod v sezoně ubránil. „Chyběla nám asi větší kvalita v předfinální a finální fázi našich útoků,“ vysvětlil Král, proč i tak Hradec dál čeká na první výhru.

„Je to zase bodík, každý má jinou hodnotu. Dnes bych ten bod viděl jako solidní, protože jsme prohrávali,“ doplnil jej kouč Koubek. Na Hradec teď čekají tři zápasy s letošními účastníky evropských pohárů, začne v sobotu na hřišti Slovácka, o týden později vyrazí na pražskou Spartu a následně hostí Plzeň.