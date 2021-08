Z nadějného výkonu debakl. Trochu kruté, hlesl hradecký trenér Koubek

Padesát minut to vypadalo, že k sympatickému výkonu by mohl přijít i výsledek, jenž by ze strany Hradce znamenal na Letné průlom. Jenomže pak se vše zvrtlo, domácí Sparta nováčkovi nastřílela čtyři góly a z naděje byla naopak nejvyšší porážka Hradce právě na Letné v posledních prvoligových soubojích. „Body musíme získat s jinými soupeři, tady se od nás nic nečekalo. Ale my od sebe čekali hodně,“ uvedl kouč hradeckých fotbalistů Miroslav Koubek.