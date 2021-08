POHLED: Bez pohárů to nepůjde, Plzeň si sama zatloukla hřebík

Můžete si nalhávat, že peníze jsou ve sportu až na nižších příčkách. Že jde primárně o úspěch na hřišti, ovále, dráze či sjezdovce.



Jenže pravda je to málokdy.

Je to škoda, jistě, ale...

Situace ve sportu, přinejmenším v tom kolektivním, je taková, že výsledky si koupit můžete. A není řeč o zákulisních kapřících, ale o prostém stavění konkurenceschopného kádru, který může soupeřit s dalšími vlčáky ženoucími se za vavříny.

Fotbal má oproti naprosté většině ostatních sportů jednu přepychovou výhodu: může být rentabilní.

Existují dva způsoby, jak ziskovosti dosáhnout, dokonce se často prolínají. Lze překupovat, vychovávat a prodávat hráče, případně vydělávat v pohárech.

Plzeňskou Viktorii stálo čtvrteční pohárové selhání, kdy nezvládla odvetu proti CSKA Sofie, přinejmenším 76 milionů korun. Tolik by do vyprázdněné kasičky západočeského klubu od Uefy přiteklo, pokud by bulharský výjezd dotáhl do zdárného konce.

Nestalo se.

Bílkovi svěřenci roli neunesli, zahodili skvělou výchozí pozici, promrhali dvougólový náskok, který s elegantní lehkostí získali v úvodním zápase.

„Je to pro nás ta nejhorší facka, vypili jsme si to až do dna,“ smutnil Luděk Pernica, jenž vedl Viktorii do veledůležité odvety s kapitánskou páskou na ruce.

Plzeňský kapitán Luděk Pernica v souboji s protivníkem z CSKA Sofie v odvetě 4. předkola Konferenční ligy.

To nejhorší ale zřejmě ještě přijde. Tohle není konec.

Z veřejného tajemství už se stala známá věc. Plzni zoufale chybí finance a pohárový úspěch v tomto ročníku pro ni byl alfou a omegou.

Boss Adolf Šádek, který v březnu v nouzi koupil Viktorii od tehdejšího majitele Tomáše Paclíka, nemá potřebnou ekonomickou sílu a sám to moc dobře ví. Vždyť se také snaží klub prodat, případně pro něj minimálně sehnat silného investora.

Jakožto jediný akcionář musí povinně plnit klubový rozpočet. Ve fotbalových kuloárech se mluví o částce kolem čtvrt miliardy korun, kterou potřebuje pro Plzeň ročně sehnat.

Necelých osmdesát milionů z pohárů by se mu nesmírně hodilo. K tomu samozřejmě další zisky v případě úspěšného tažení.

Západočeši už před začátkem závěrečného předkola Konferenční ligy prodali Adriela Ba Louu do Lechu Poznaň, údajně za částku kolem třiceti milionů. Šikovný křídelník ještě zažil pohárový výpadek v Sofii, pak už ale nabral směr Polsko a Viktorii definitivně opustil.

Opačný směr naopak nabral Jan Sýkora, plzeňský rodák, který ve Viktorii působil do svých sedmnácti, kdy přestoupil do Sparty. V pátek odpoledne se z Poznaně vrátil zpět „domů“ na hostování do konce sezony.

„Zklamání z vyřazení je pro všechny z nás obrovské, nicméně je potřeba rychle mobilizovat síly a soustředit se na domácí soutěž,“ komentoval Sýkorův příchod Šádek.

Jde o překvapivý tah, vždyť na utahování opasků v Plzni musí dojít. Kdo na to ale doplatí? Vysokou tržní cenu má Lukáš Kalvach, jenže už od přípravy je zraněný, což na přestupovém trhu znamená ohromný vykřičník. Ani Jan Kopic, další štědře placený viktorián, se v poslední době kvůli zdravotním trablům příliš neukázal.

Co tak můžou Západočeši nabídnout? Že by se nebránili prodeji Jakuba Brabce, není novou informací, nicméně by se musel najít také kupec. Jeanu-Davidu Beauguelovi bude končit smlouva a prodloužit ji zatím nehodlá, ten by naopak lákavým zbožím být mohl.