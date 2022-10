Výhra, Hradec válí dál. Podržela nás obrana, cení si trenér Koubek

Domácí Havel totiž sice nejprve viděl za ostrý zákrok žlutou kartu, aby VAR a následně i hlavní sudí vše překvalifikovali na červenou.

Hradec tak šel v nedělním zápase v Českých Budějovicích do dlouhé přesilovky, kterou přetavil ve výhru 3:0. Třetí za sebou, která ho nejen nechala vyhřívat se na čtvrté příčce, ale navíc mu dala od pronásledovatelů výraznější odstup.

Po výborné loňské sezoně tak hradecká jízda pokračuje i letos. „Nehrajeme asi nějakou líbivou hru, ale je to účelné a pro soupeře, jak i oni sami říkají, asi nepříjemné. Pro nás je tohle vítězství hodně cenné,“ uvedl Miroslav Koubek, trenér hradeckého mužstva.

Výhra se začala rodit již zmíněnými dvěma událostmi. Pro Hradecké byla asi napínavější ta první, čelit těsně před odchodem do kabin penaltě by nebylo příjemné. „Když nastoupí VAR, není člověk nikdy klidný. Je to nepříjemná situace, když čekáte na výsledek,“ přiznal Koubek.

Avšak důležitá byla i druhá. Stejně jako první Koubkovu mužstvu pomohlo i druhé rozhodnutí na základě VAR: „Že soupeř dostal červenou kartu, nám nepochybně prospělo. Vycítili jsme šanci, kterou jsme za chviličku dokázali vhodně využít.“

Několik desítek vteřin po Havlově předčasném odchodu do kabin totiž Hradec poprvé udeřil. Útočník Kubala si na hranici pokutového území dobře zpracoval dlouhý pas a poté zamířil přesně k tyči. „Trefil se po delším čase, v poslední době šance spaluje, přišlo to v pravou chvíli,“ řekl ke této brance kouč Koubek. Kubala střeleckou nepohodu prolomil ještě jednou, když mu na gól krásně přihrál jeho parťák z útoku Vašulín, vše zakončil Matěj Koubek.

Hradečtí v Budějovicích neinkasovali. „Obrana nás podržela, na ní také stojí celá naše úspěšná podzimní série. Navíc jsme si v posledních zápasech vylepšili i bilanci vstřelených branek,“ neskrýval radost hradecký trenér.