Soupeř se bude chtít dostat ze špatné nálady, vyhlíží derby hradecký Klíma

Ostatně obránce Jakub Klíma, železný muž Hradce, který na podzim nevynechal v ligovém zápase jedinou minutu, to připouští. „Jde o duel, který chceme zvládnout, protože pokud se nám povede vyhrát, zhodnotíme vydařený podzim,“ říká, „vítězství v derby by ho podtrhlo, i když nás po něm čekají ještě dvě kola.“

Toto tvrzení se nabízí i proto, že oba týmy jsou v jiném rozpoložení. Vy jste čtvrtí, vyhráli jste třikrát v řadě, Pardubice jsou poslední. Favorit je jasný, ale jde o derby. Co vy na to?

I když aktuální forma mluví pro nás, právě proto, že jde o derby, to pro nás může být těžší. Pardubice se v tomto zápase mohou dostat ze špatné nálady a nepohody, což pro ně bude velkou motivací. Na tohle si musíme dát pozor, nesmíme podlehnout žádnému sebeuspokojení.

Zatím úspěšný podzim jste podtrhli současnou sérií tří výher, díky níž jste se opevnili na čtvrtém místě, máte stejně bodů jako třetí Sparta. Moc týmů před vámi už není, dívá se Hradec už i nad sebe?

Člověk v naší situaci samozřejmě tuhle tendenci má, proto nás třeba mrzí prohra na Spartě, tam jsme měli uhrát alespoň bod a bylo by to ještě lepší.

Navazujete na vydařenou loňskou sezonu, ač vám mnozí nevěřili, že se dá zopakovat, či dokonce vylepšit. Věřil jste tomu i vy?

Já jsem si před sezonou do hlavy žádná očekávání nedával. Prostě jsme do toho šli stejně jako v minulé sezoně a chtěli jsme výsledky potvrdit, což se zatím daří.

Fotbalové derby ● Hradec versus Pardubice, v sobotu v 15 hodin v Mladé Boleslavi. ● Utkají se čtvrtý tým tabulky (Hradec, 23 bodů) s posledním, šestnáctým (Pardubice, 6 bodů). ● Hradec v posledních třech ligových zápasech zvítězil, pokud by vyhrál i dnes, čtvrtou výhrou by měl na kontě nejdelší vítěznou sérii od loňského návratu do 1. ligy. ● Pardubice mají s devíti góly nejhorší útok ligy a s 36 inkasovanými brankami i nejslabší obranu.

Váš tým hodně spoléhá na kvalitní defenzivu, dostal stejně gólů jako pražská Slavia a jen vedoucí Plzeň jich inkasovala méně. Jak si toho jako obránce vážíte?

Je to skvělá vizitka. Z obrany opravdu vycházíme hodně a doufám, že nám to takhle vydrží. Jen se občas potřebujeme zlepšit v útočné fázi.

To se vám v minulém kole povedlo, v Českých Budějovicích jste vyhráli 3:0, ale góly jste začali střílet poté, co domácí přišli o vyloučeného hráče. Hodně vám to pomohlo?

Určitě. Podle mě jsme už v první půli byli lepší a vytvořili jsme si několik šancí, ale nebyli jsme schopni dát gól. V závěru prvního poločasu jsme navíc měli asi trochu štěstí, že rozhodčí po kontrole videa nepískl proti nám penaltu. Vyloučení Havla naše šance výrazně zvýšilo, on totiž byl vedle kvalitní práce v obraně i nebezpečný ve standardkách. Ze hřiště odešla jejich velká opora a troufnu si říct, že to rozhodlo o našem vítězství.