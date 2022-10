Hecujeme se hlavně při tenise, vypráví fotbalový asistent Mucha o synovi

Naposledy jste slavil vy, že?

Já jsem trénoval v Jihlavě, on chytal v Prostějově. Tam jsme na podzim remizovali, doma jsme je pak porazili 3:2. Bral to sportovně. Už to bylo ke konci sezony, ani jednomu týmu o nic moc nešlo.

Počítám, že mu fandíte, ale teď si budete paradoxně přát, aby prohrál. Není to schizofrenní?

Fandím mu celý život. Snažím se ho podporovat. Ale jako trenér výsledek zase tolik neovlivním. Jiné by to bylo, kdybych hrál. Teď jsme na jeden zápas soupeři, pak mu budu zase přát.

Kdo bude v hledišti? A komu bude fandit zbytek rodiny?

Přijede Filipova přítelkyně, manželka. Ta si asi bude přát remízu.

A dcera Karolína?

Byla minulý týden v Teplicích, když prohráli s Budějovicemi. Tentokrát to ale nestihne. Tím, že je sama hráčkou (tenis), bude možná o trochu více fandit bráchovi. Musím se jí zeptat. (úsměv)

Jak často jste v kontaktu? Kdy jste se naposledy viděli?

Voláme si často, po každém zápase, našem i Teplic. Utkání jdou rychle za sebou. Filip sleduje i naše duely v Konferenční lize. Tím, jak máme nabitý program, jsme se naposledy potkali v zářijové reprezentační přestávce.

Filip Mucha

Proběhlo nějaké hecování před zápasem?

To ne, bereme to profesionálně.

Takže si ani nezavoláte?

To zase ano. Popřejeme si vzájemně štěstí.

Ale vyhrát může jen jeden, pokud tedy nenastane remíza.

Oba jsme hodně soutěživí. Hlavně když hrajeme tenis, i když na něj moc času nemáme. To se hecujeme. Ještě mu stačím, i když mi přibývají roky. Za chvilku bude mít převahu Filip.

Budete vyzvídat, jestli nastoupí?

Na to se ho ptát nebudu. Měl dlouhou sérii, kdy chytal, ale poslední dvě ligová utkání Teplicím výsledkově nevyšla (Hradec 1:4, Budějovice 0:2) a sám Filip asi ví, že něco chytit mohl. Trenéři říkali, že mají dva vyrovnané gólmany. Sám jsem zvědavý, kdo bude chytat.

Takže když to bude syn, poradíte hráčům, co na něj bude platit?

Bomby k tyči. (smích) Kdybych měl říct jeho silnou stránku, tak je to rozehrávka, má dobrou techniku s míčem. V posledních zápasech dostávaly Teplice góly z větší dálky, ale to je o celé obraně.

Mimochodem, jak se to stalo, že místo aby hrál v poli jako vy, chytá?

I když také hrával, tak se odmalička tlačil do brány. Nechtěl hrát, nebránil jsem mu.

Teplický brankář Filip Mucha po jednom z gólů od Slavie.

Nerozmlouval jste mu to? Přece jen pozice brankáře je nevděčná, každá chyba je vidět.

Máte pravdu, ale nedalo se nic dělat. Šel do brány a už v ní zůstal.

Prosadil by se i jako hráč?

Ve velkém fotbale teď už ne. Ale talent měl. V žákovských kategoriích dával góly. Pamatuji se, že v jeden rok v dorostu střílel hodně branek z penalt, kopal i přímáky.

Synové obvykle střílí na taťku. U vás to bývalo naopak?

Vyrůstal s partou kluků na plácku. Ale na dovolenou si brával rukavice, a to jsem na něj střílel.

Jak vnímal vaši kariéru? Byl jste mu vzorem?

Na zápasy chodil odmala. O fotbale měl přehled. Vyrůstal ve fotbalovém prostředí, brával jsem ho do kabiny.

První ligu začal chytat až v 29 letech v Teplicích. Neztrácel už víru, že to přijde?

Trvalo to dlouho. U gólmanů je to ale specifické. Často vydrží déle než hráči. Zlomil to pílí, nějaký čas trvalo, než na všechno přišel. A měl také štěstí. Ve druhé lize v Prostějově podával dobré výkony, a když pak šli trenéři do Teplic, v létě ho přetáhli.

Tipnete si výsledek nedělního zápasu?

Pro oba týmy je to hodně důležitý duel. Jsou ve spodních patrech tabulky, mají stejně bodů (13). Hrajeme v domácím prostředí a tam chceme vždycky vyhrát. Ať už bude chytat Filip, nebo ne. Ale nebude to snadné. I když Teplice poslední dvě utkání výsledkově nezvládly, hrají pohledný kombinační fotbal.