Vzhůru do Budějovic. Jsou nám hodně podobní, zní z fotbalového Hradce

Solidní formu by si teď chtěli přenést zpátky do ligy, ve které v rámci 13. kola zajíždějí do Českých Budějovic. Duel na jihu Čech je na programu v neděli od 15 hodin.

„Pohár proti Chlumci byl specifický, protože šlo o regionální derby. Soupeř se pochopitelně chtěl vytáhnout, takže ze začátku kladl jistý odpor. S postupem času ale byla iniciativa stále víc na naší straně,“ pochvaloval si výhru a postup do osmifinále domácího poháru asistent hradeckého trenéra Stanislav Hejkal.

V neděli však na Východočechy čeká mnohem těžší úloha. Českobudějovickému Dynamu se pod vedením trenéra Jozefa Webra začalo v posledních týdnech dařit. Stejně jako Hradec ve středu v MOL Cupu vyhrálo, porazilo druholigovou Vlašim, a i v lize má solidní výsledky. Z posledních tří duelů získalo sedm bodů.

„Budějovice měly období, kdy se jim trochu nedařilo. Pak změnily systém, přešly na tříobráncový a tím zvítězily v Ostravě, následně remizovaly doma se Zlínem a vyhrály v Teplicích. Navíc se jim už vrátil vykartovaný Jakub Hora,“ chválí nedělního protivníka Hejkal.

Podobností mezi oběma kluby je více: dobrá momentální forma, středeční postup v poháru i stejný počet vstřelených branek v lize a hradecký asistent přidává další. „Je to tým, který je nám do jisté míry podobný, stejně jako my se chce v lize udržet. Nechce být pendlerem,“ přirovnává Hejkal a hned připomíná: „Budějovice udělaly nějaká opatření, aby zůstaly v nejvyšší soutěži a byly typickým prvoligovým mužstvem. O to samé se pokoušíme i my, takže je do jisté míry chceme napodobit, abychom byli pravidelným účastníkem nejvyšší soutěže.“

Hradečtí fotbalisté jsou na tom v tabulce o dost lépe, jsou dlouhodobě usazeni mezi nejlepší šestkou, před nedělním mačem jim dokonce patří se ziskem dvaceti bodů čtvrté místo.

Poslední vzájemný duel v polovině února letošního roku skončil nerozhodně 2:2. Od té doby však v obou týmech došlo k řadě změn. Jak bude vypadat první měření sil v letošním ročníku, ukáže neděle.