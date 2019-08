Sparťanská akce Mandjeck. Chceš se soudit, nebo hrát?

V první půli byl proti Ostravě výtečný. „Patřil k nejlepším. Hodně klidný s míčem, silný v prostoru,“ vyprávěl trenér Václav Jílek po zasloužené výhře 2:0.

Oba góly zařídil záložník Martin Hašek, nabitý stadion však byl zvědavý hlavně na kamerunského záložníka. Nechtěného. Vesměs zatraceného. Muž, kterého si do svého mezinárodního mišmaše pořídil trenér Stramaccioni, najednou stál uprostřed hřiště. S číslem 40. „Splnil přesně to, co jsme chtěli,“ chválil pak Jílek.

Sparta potřebovala vyhrát, aby zaplašila trudný start do sezony a krach v pohárovém předkole. Snadné to být nemělo, vždyť mužstvo se vrátilo z Trabzonu v pátek nad ránem a v neděli po obědě už vybíhalo k zápasu.

Mandjeck pomohl, aby se proti Baníku zadařilo. V 73. minutě bez cizího zavinění padl na zem a museli ho odvést. Ač pokulhával, ještě se na pár minut vrátil. Pak zatleskal a odklusal k lajně, kde si plácl s náhradníkem Krejčím.

Špatný hráč Mandjeck není. Kopal za Rennes, Auxerre nebo Mety. Na červnovém mistrovství Afriky vedl Kamerun jako kapitán. „Měli jsme ho dva týdny v tréninku, velmi dobře pracoval, tak šel do zápasu,“ vysvětlil Jílek.

Co byste teď vsadili na to, že se Mandjeck stane klíčovým hráčem Sparty?