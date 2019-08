Fanoušci, díky. Pro mě i tým hodně důležitá výhra, řekl sparťanský kouč

Sparta do souboje se svým velkým rivalem šla po třech zápasech bez výhry. Po vyřazení v pohárové kvalifikaci s Trabzonsporem, po ligové porážce v Mladé Boleslavi.

Letošní domácí návštěvy Sparty Sparta - Slovácko (0:2) 14 155 diváků

Sparta - Jablonec (2:0) 10 867

Sparta - Příbram (3:0) 11 007

Sparta - Ostrava (2:0) 14 123

„Podpora fanoušků byla rozhodujícím parametrem v tom, že jsme utkání zvládli. I hráči to uznali,“ zdůraznil Jílek. Na Letnou přišlo přes čtrnáct tisíc lidí, přibližně tisícovka podporovala hostující tým.

Cítil jste se po posledních nezdarech pod tlakem?

Žádné ultimátum jsem neměl. Ale v téhle situace jsem bral zápas jako velmi důležitý, nejen pro mě, ale taky pro mužstvo. Třikrát za sebou jsme nevyhráli, cítil jsem velkou odpovědnost. I proto jsme udělali změny v sestavě. Vsadili jsme na hráče s větší pracovitostí, to se vyplatilo.

Změny tedy hodnotíte kladně?

Byli jsme kompaktní, mužstvo pracovalo, rozhodli jsme se správně. Hráči na hřišti si své nasazení obhájili. Vyhráli jsme naprosto zaslouženě.

Nenasadil jste Kangu, který se dosud postaral o většinu vašich gólů. Proč nehrál?

Věděli jsme, že soupeř má fyzicky postavené mužstvo a tyhle typy hráčů to pak proti němu mají složité. Samozřejmě, v naší hře bylo víc jednoduchosti, nedrželi jsme tolik míč, v tom bychom s Kangou byli silnější. Měli jsme limit v lehkosti, v přechodové fázi, ale zase tam bylo víc pracovitosti.

Ověřili jste si, že i bez Kangy dokážete vyhrát. Je to pro vás důležitý poznatek?

Kanga je médii i fanoušky spojovaný s tím, že je jedinou možností pro Spartu. Ale tak to být nemůže. Nejde, aby to bylo postavené jen na něm. Je tady osmnáct, dvacet hráčů, máme další možnosti v sestavě. Nebylo v tom nic osobního, byla to taktická volba. A ukázalo se, že to byla dobrá volba.

Naopak poprvé jste do základní sestavy postavil Mandjecka, který ligu za Spartu hrál takřka po dvou letech. Překvapil vás, jak dobře si na pozici defenzivního záložníka počínal?

Než vystřídal, patřil k nejlepším na hřišti. Nebyl sice tolik ve hře, jak jsme čekali. Ale když míč měl, tak byl hodně klidný, dobrá rozehrávka. Silný v prostoru, v defenzívě, jsem s ním spokojen.

Rok a půl hostoval v Métách a v Haifě, pak napadl platnost své smlouvy ve Spartě. Jsou spory už urovnány?

Pro mě bylo důležité sportovní hledisko. Čekali jsme na něj po Africkém poháru, poměrně dlouhou dobu jsme ho měli v tréninku, byl trpělivý, pracoval velmi dobře. A tak se prezentoval i v zápase. Krejčí kromě prvního zápasu hrál skoro všechno, takže se nabízelo, aby šel do hry Mandjeck. A Georges to jednoznačně obhájil.

Od začátku sezony jste nasadil už pátou stoperskou dvojici. Myslíte si, že Radakovič - Hancko je konečně ta pravá?

Přál bych si to. Pokud nebudeme mít stabilní stoperskou dvojici, tak se budeme točit v kruhu. Musíme ji mít, aby si hráči na sebe zvykali a upevňovali si sebevědomí. Uroš to posledně v Turecku odehrál slušně, i když byl u prvního gólu. Nebyl důvod ho ze sestavy vyndat. Costa nám vypadl kvůli zranění, tak jsme vsadili na Hancka. Kromě dvou situací to zvládli.

Tři body berete především díky dvěma gólům Haška. Jste rád i za něj?

Jsem rád za každého hráče, který bude dávat góly. Pořád nám chybí kvalita ve finální fázi obecně. To řešení situací. Měli jsme možnosti, které mohly skončit ohrožením branky. Plavšič, Trávník, Tetteh. Hráči pracovali tvrdě, věřím, že s dobrými výsledky přijde sebevědomí a pak i lepší finální řešení.