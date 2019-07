Druhá šance pro Mandjecka. Kamerunský reprezentant ve Spartě zase trénuje

Je to překvapivý zvrat v případu mezi kamerunský záložníkem a Spartou.

Mandjeck si před pár dny u Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) stěžoval na plnění své smlouvy ve Spartě. Zdálo se, že jeho návrat do klubu není pravděpodobný.

V posledních dnech však události nabraly jiný směr. Sparta neuvedla, jestli s ním počítá do kádru pro podzim. Rozhodne, jak na tom Mandjeck bude. Další variantou je Mandjeckův přestup, ale to v případě adekvátní nabídky.

V létě 2017 za něj Sparta zaplatila třicet milionů korun. Mandjeck se stal jednou z jedenácti zahraničních posil při nástupu trenéra Andrey Stramaccioniho. Podobně jako někteří další noví hráči však zklamal a po půl roce mu klub oznámil, že s ním nepočítá.

Třicetiletý defenzivní středopolař se na hostování vrátil do Mét, odkud do Sparty přestoupil. Po sestupu klubu z francouzské ligy si našel angažmá v Maccabi Haifa, kde byl spokojený. Ale pořád byl hráčem Sparty.

Po ročním hostování v červnu absolvoval s národním mužstvem Kamerunu africký šampionát. Dosud měl dovolenou a řešila se jeho smlouva. Tu má ve Spartě do června 2020.

Pokud by chtěl za největší český klub nastupovat, musel se by se představit ve zcela jiné formě než na podzim 2017. To zasáhl do deseti zápasů, osmkrát byl v základní sestavě. Ale v defenzívě propadal a na hřišti nestíhal.

Tenkrát se však nedařilo takřka nikomu, Sparta zažila mizerný podzim. Vypadla v 2. předkole Evropské ligy s Crvenou Zvezdou, v domácím poháru v osmifinále nestačila na Baník a v lize skončila pátá.

Podle zpráv z Izraele v Haifě výrazně ožil. Nastoupil do dvaatřiceti ligových zápasů, z toho jen jednou nebyl v základní sestavě. Vstřelil pět gólů a Haifě pomohl k senzační druhé příčce za nedostižným Maccabi Tel Aviv.