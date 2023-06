Komňacký v baráži drží palce Vrbovi a věří Zlínu. Ale nesmí to podcenit, říká

„Jsem rád, že Zlín přímo nesestoupil. Pavel po předchozích ne úplně vydařených štacích potřebuje, aby se o něm zase začalo mluvit jako o kvalitním trenérovi, kterým beze sporu je. Úspěch posílí jeho sebevědomí a dodá mu chuť do další práce, aby ve Zlíně nejen udrželi první ligu, ale aby hráli výše,“ říká Komňacký.

Se Zlínem to vypadalo bledě. Nakonec jde do baráže na úkor Brna. Překvapilo vás to?

Na jaře jsem byl ve Zlíně na Spartě a Baníku a oba zápasy odehrál celkem dobře. Mužstvo má sílu a kvalitu, aby patřilo do první ligy. Byl jsem i v Brně a Zlín má v porovnání s ním vyváženější mužstvo.

Čím se Zlín zvedl?

Velkým odhodláním. Když vezmu domácí zápas se Spartou, ve kterém prohrávali o tři branky, možná by srovnali, nebýt vyloučení Filla. V týmu zavládl správný duch. Viděl jsem, že se chtěli rvát až do konce. Dokázali to i v těžkém zápase v Pardubicích. V týmu je spousta hráčů, kteří léta potvrzovali, že můžou hrát první ligu.

Vyškov máte za humny. Co byste o něm pověděl?

Je založený na cizincích. Neříkám, jestli je to dobře, nebo špatně, ale je to jedna z cest, jak vybudovat silný tým s ambicemi. Evidentně přinesla úspěch. Jsem zvědavý, jak obstojí proti kvalitnímu a zkušenému Zlínu, který v baráži favorizuji.

Tím, kolik má Vyškov zahraničních hráčů, odlišuje se herně?

Jejich styl není diametrálně jiný. Afričané mají své přednosti. Jsou rychlí, elastičtí, ale na hřišti méně takticky ukáznění. Polovina týmu jsou Češi, hlavně v obranné fázi, a ti jsou docela na úrovni. Celkově působí mužstvo solidně. Ale co jsem mohl pozorovat druhou ligu, úrovní za první pokulhává.

Na koho by si Zlín měl dát největší pozor?

Právě na cizince. Dokáží překvapit netradičním řešením. S míčem jsou rychlí, umí obejít protihráče v soubojích jeden na jednoho. V obraně mají vysokého stopera (Musa), který se dokáže prosadit v útočných standardních situacích. Vyškov nelze podceňovat. Motivace všech hráčů bude veliká. Prostředí v Drnovicích bude bouřlivé, pro Zlín nepříjemné. Diváci vybičují domácí k maximálnímu výkonu.

Změnil se Vyškov s trenérem Kameníkem, který v půlce jara nahradil Trousila?

V herním systému ani schématu se nic podstatného nezměnilo. Pořád hrají fotbal založený na rychlých brejcích, využívají útočné standardní situace. Mužstvo bylo v krizi a trenérská změna měla přinést impulz, což se povedlo. Vzhledem k baráži může být pro Vyškov výhodou, že trenér Kameník zná ze svého dřívějšího působení ve Zlíně soupeře. Ale výsledek to podle mě zásadně neovlivní. Baráži to ovšem přidává na zajímavosti.

Zmínil jste, že favorizujete Zlín. Jak to tedy vidíte procentuálně?

60:40. Ale je to jen o dvou zápasech a může se stát cokoliv. Těším se, že v Drnovicích uvidíme po čase kvalitní fotbal a zápas s dramatickou zápletkou.

Projeví se, že Zlín hraje těžší zápasy než Vyškov?

Když se pravidelně utkáváte s nejlepšími mužstvy v Česku, je to výhoda. Takové zápasy vás prověří více než přáteláky nebo utkání, ve kterých jste jasný favorit. Tím ale neberu baráž za rozhodnutou záležitost. Vyškov se bude chtít za každou cenu předvést, odehrát dobrý fotbal. Proto chodí cizinci do Vyškova, aby se zhodnotili a dostali do lepších klubů.

Znamená pro baráž něco podzimní vítězství Vyškova v osmifinále poháru ve Zlíně?

Vyškovští hráči si na základě toho můžou věřit. Že to není předem prohraná bitva. Naopak pro Zlín je to ponaučení, že soupeře nemůže v žádném případě podcenit a v obou zápasech musí jít nadoraz.

Co říkáte na model nadstavby s baráží?

Líbí se mi, mám to rád. V boji o první ligu je zainteresováno více mužstev, aby ji hráli ti nejlepší. Dvojzápas baráže slibuje drama. V nadstavbě o titul hrají mezi sebou nejlepší týmy, úroveň hry je někde jinde. Akorát je nedořešená prostřední skupina. Milion korun pro vítěze není k zahození, ale sportovní motivace je důležitější. Když se bude hrát opět o šanci na evropské poháry, bude to dávat zase smysl.