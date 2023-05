Vrba blíž k cíli: Oddechnu si, až se zachráníme. Vyškov? Měli bychom mít výhodu

„Čekají nás dva těžké zápasy. Když je nezvládneme, bude výsledek z Brna k ničemu,“ vyhlíží kouč Zlína prolínací soutěž.

FC Trinity se v baráži utká s Vyškovem. První utkání odehraje ve čtvrtek doma, odveta je na programu v neděli ve vyškovském azylu v Drnovicích.

„Jsou hodně odvážní, hrají kombinační fotbal, ťukají si to. Ale co přišel trenér Kameník, tak jsem je neviděl,“ zmínil brankář Stanislav Dostál bývalého zlínského kouče Jana Kameníka, který převzal Vyškov v půlce jara.

Na konci podzimu, kdy vrcholila zlínská krize, druholigový tým ještě s bývalým trenérem Janem Trousilem na lavičce vyhrál v pohárovém osmifinále ve Zlíně.

„Mají tým poskládaný ze zahraničních hráčů, šikovných, technických, rychlostně vybavených. Ale mají také svoje slabiny,“ zmínil Vrba, který bude sázet v baráži na prvoligové zkušenosti svého týmu. „Máme za sebou spoustu těžkých zápasů, měla by to být naše výhoda.“

Zlín završil v neděli odpoledne na Srbské zmrtvýchvstání, na které by si před dvěma týdny vsadil málokdo. Před zápasem v Pardubicích ztrácel na nejbližšího soupeře čtyři body, a protože do nadstavbové části šel z posledního místa, potřeboval v závěrečných třech kolech urvat o pět bodů více než Východočeši nebo Zbrojovka.

Pardubice sice nedohnal, klopýtající Brno ale před závěrečným kolem přeskočil a ve vzájemném zápase ho před sebe už nepustil.

„Cítili jsme nůž na krku. Hráli jsme to poprvé. Bylo to strašně složité. Všichni jsme se ale semkli. Nervozita k takovým zápasům patří. V hlavách to je, ať chcete, nebo ne. Někdy to bylo vidět,“ líčil Dostál, který hosty v kritických okamžicích podržel.

V předchozím vítězném zápase chytil ostravskému Almásimu penaltu, v Brně byl prakticky celý druhý poločas v permanenci. Klíčový zákrok ale předvedl hned na začátku, kdy nohama vyrazil střelu Falty z bezprostřední blízkosti.

„Měl jsem štěstí. Brno hrozilo hlavně ze závarů, centrovaných míčů. Byla jich spousta. Zvládli jsme to uskákat, ubránit,“ děkoval spoluhráčům Dostál, který vychytal první zlínskou nulu od 18. září.

Vrba ho vrátil do brány před domácím duelem s Bohemians a Zlín od té doby prohrál jediné ze sedmi utkání.

„Chválím ho celou dobu. Ale není to jen jeho zásluha. Ve většině situací v defenzivě jsme byli důslední,“ prohodil Vrba, jemuž se v Brně vyplatila sázka na defenzivu.

„Hráli jsme na výsledek, který nám zajistí baráž. Nechtěli jsme hrát fotbal nahoru dolů,“ přiznal někdejší reprezentační kouč, který přišel do Zlína v zimní pauze s cílem ho zachránit v nejvyšší soutěži.

Ač to dlouho nevypadalo, pořád se mu to může podařit.