Když nechytám, těžko to koušu, připouští zlínský gólman Dostál

„O baráži jsem začal přemýšlet hned po utkání. Začínáme doma. Odpočineme si, zregenerujeme a dobře se připravíme na Vyškov. Teď jsme udělali první krok. Musíme to zvládnout,“ burcuje před dalšími dvěma existenčními duely poslední pamětník zlínského postupu do první ligy v současném týmu.

Před třemi koly to s vámi vypadalo bledě. Potřebovali jste získat o pět bodů více než Pardubice nebo Brno. Neztrácel jste už víru?

Měli jsme nůž na krku. Zápasy byly strašně složité, těžké. Semkli jsme se, i kluci, kteří dlouhodobě nehráli, třeba Ruda Reiter. Šli jsme si za cílem, který jsme si stanovili. Jedeme dál.

Hrajete o bytí a nebytí. Je to velký nápor na nervy?

Je to nepříjemné. Ať chcete, nebo ne, v hlavách to máte. Jste nervózní. Ale to k takovým zápasům patří. Možná to bylo někdy i vidět. Třeba když jsem při odkopu minul míč. Zkušenosti jsem neměl. Hrál jsem to poprvé. Vůbec to nejsou jednoduché zápasy. Jsem rád, že jsme to zvládli.

V Brně jste byl neustále v permanenci. Trnul jste v bráně?

Nejtěžší byl první zákrok. Měl jsem štěstí. Trefil mě (Falta) do nohy. Brno nejvíce hrozilo za závarů, centrovaných míčů. Těch bylo hrozně moc, spousta rohů. Musím pochválit kluky. Zvládli jsme to uskákat, ubránit.

Odchytal jste první tři kola sezony, pak jste čekal na další šanci až do dubnového domácího utkání proti Bohemians. Jak jste snášel roli náhradníka?

Znáte mě. Víte, jaký jsem, když nechytám. Že to těžko koušu. Ale zase tvrdím, že hráč, který je spokojený na lavičce, není vtáhnutý do mančaftu a není schopný pomoct. Beru to, jak to je. Jsem rád, že jsem se do brány dostal. A jsem rád, že jsem i svými výkony pomohl týmu. Ale je nás jedenáct, není to o jednotlivcích.

Nechytal jste ani osmifinále MOL Cupu s Vyškovem, který ve Zlíně v listopadu vyhrál 1:0. Co si z poháru vybavíte?

Co si pamatuji z podzimu, bylo to hodně mladé a houževnaté mužstvo. Tehdy hráli ještě pod trenérem Trousilem hodně kombinační fotbal. Jsou odvážní, hodně přihrávek. Ale co přišel trenér Kameník, ještě jsem je neviděl. Budeme je muset zanalyzovat, podívat se na způsob hry.

Je výhodou Vyškova, že je trénuje váš někdejší kouč Jan Kameník?

Nevím, kolik tady zůstalo kluků od té doby, co tady byl. Tipl bych si pár. Jestli to bude výhoda, nebo ne, netuším.

Začínáte doma, končíte venku. Je to jedno?

Úplně. V naší situaci ať hrajeme doma, nebo venku, se na to nehledí. Samozřejmě doma je povinnost vítězství vyšší než venku. Jenom věřím, že jsme naše fanoušky vyburcovali a zase nám pomůžou, jako nám pomohli teď v Brně, kam jich přijela velká spousta. Budeme potřebovat i jejich podporu. Ano, ve fanoušcích výhoda domácího prostředí je.

Slávista David Douděra střílí gól zlínskému Stanislavu Dostálovi.

Chytal jste někdy v Drnovicích, kde má Vyškov azyl?

Někdy v žácích jsme tam hráli. Nepřevlékali jsme se na straně u parkoviště, ale na druhé straně tribuny, která se má shazovat, nebo už je shozená. Pamatuji si to matně.

Budete jako prvoligista favoritem baráže?

I když jsme na chvostu tabulky, měli bychom být mírným favoritem.