Dukla pardubické fotbalisty pořádně prověřila. Teď je čeká Galatasaray

Čtyřiadvacetiletý fotbalový záložník Dominik Janošek má z Plzně namířeno do Pardubic, s nimiž se začne připravovat. Oba kluby o tom informovaly na sociální síti. Janošek přestoupil do Plzně už v červnu 2018, ale do základní sestavy se v nabité konkurenci natrvalo neprosadil. Nejvíce nastupoval za Viktorii během velké marodky na začátku minulé sezony. Bývalý mládežnický reprezentant většinou putoval po hostováních – Plzeňští ho zapůjčili do Mladé Boleslavi, Zlína a naposledy na jaře do Ostravy. Předtím hrával také za Slovácko a Brno. V nejvyšší soutěži má na kontě 105 startů a dva gó