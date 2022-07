Pro Brazilce chystají v Pardubicích víceletou smlouvu. Hledá se stoper

„Bernardo Rosa se sbalit letěl, ale do Londýna. Počítáme s ním pro víceletý kontrakt a dostal od nás volno, aby si mohl v Anglii vyřešit všechny záležitosti. Pak se vrátí do Pardubic,“ řekl pro MF DNES sportovní ředitel klubu Vít Zavřel.

Neloučil se ani s Vlčkem, toho zase do utkání proti Hanákům nepustily problémy se zadním stehenním svalem. „Naše fyzioterapeutka doporučila pár dní volna, aby si odpočinul a nenastal pak nějaký dlouhodobější problém. Vlček by se měl v pondělí zapojit do tréninku, u něj se Slavií řešíme dvouleté hostování,“ popsal Zavřel.

U jednoho stopera si tak může udělat zelenou fajfku. Několik dalších se však Zavřelovi pravděpodobně postará o nějakou tu vrásku na čele navíc.

Pardubice měly hned tři želízka v ohni, ve svých klubech o místo bojují Karel Pojezný (Baník) a Robin Hranáč s Filipem Čihákem (Plzeň), Východočeši věřili, že minimálně jeden z nich se do prvního týmu neprokouše a vrátí se. Jenže situace se začíná komplikovat.

Definitivně ze hry je Hranáč, který již odcestoval z rakouského soustředění Viktorky kvůli stejným problémům, jaké má zmíněný Vlček, tady však půjde o dlouhodobější zranění. Do třetice má pak s hamstringem problémy i stoper Baníku David Lischka, jenž odstoupil z přípravného utkání proti Žilině, a rázem se tak otevírá daleko větší šance pro Pojezného.

Zbyněk Musiol (vlevo) z Táborska a Tomáš Vlček z Jihlavy

„Karlovi angažmá v Ostravě moc přejeme, ale pořád doufáme, že pomůže nám. V nejbližších dnech budu mluvit s Aloisem Grussmannem (sportovní ředitel Baníku) a uvidíme, jaká bude situace,“ řekl Zavřel. Příliš reálně pak nevypadá ani návrat posledního z trojice Čiháka, za kterého Plzeň podle deníku Sport nedávno Pardubicím zaplatila čtyři miliony korun a stal se jejím kmenovým hráčem.

„Vsadili jsme na jednu kartu, hodně jsme doufali, že jeden z této trojice se do našeho dresu vrátí,“ přiznal Zavřel.

Třetí zápas bez výhry

V sobotním utkání proti Olomouci se na kraj obrany musel stáhnout záložník Matěj Helešic, na stoperu pak nastoupili Martin Toml a Václav Míka. Východočeši v utkání dvakrát vedli, nejprve po hlavičce Emila Tischlera v 11. minutě 1:0 a také díky proměněné penaltě Michala Hlavatého zkraje druhé půle 2:1. Sigma však dokázala za tři minuty znovu odpovědět.

„Dostali jsme zbytečné góly. Sice jsme možná dobře drželi balon a vytvořili si pár šancí, ale pak soupeři nabídneme brejk a chytne se. I druhému gólu se dalo zabránit, ten byl zase po autovém vhazování,“ štvalo pardubického záložníka Tomáše Solila.

Pardubický Bernard Rosa (vlevo) v souboji s Jakubem Fulnekem z Mladé Boleslavi.

Jeho tým v přípravě nezvítězil už potřetí v řadě. Před Olomoucí navíc dvakrát prohrál – s německým Fürthem 0:1 a právě v Mladé Boleslavi 0:4.

„Únava z přípravy už se kumuluje, ale o tom léto před sezonou je. Musíme nabírat kondici a herní praxe je ten nejlepší způsob,“ pochvaloval si na jednu stranu Solil.

V týdnu si však bude moci alespoň trochu orazit, další zápas totiž Pardubice čeká až v sobotu v Semíně proti pražské Dukle. V úterý pak tým odcestuje do rakouského Grazu (místo maďarského Szombathely) k dalšímu přátelskému utkání proti Galatasarayi Istanbul.