Jak se Pardubice poměřily s gigantem. Podivná opatření na skvělém zápase

Doma jsme přece zůstat nemohli, říká fanynka Stejně jako museli hráči řešit neustálé změny hracího času i místa svého zápasu s Galatasarayem, ani hrstce fanoušků se trable s cestou na jeden z nejzajímavějších duelů celé klubové historie nevyhnuly. Výjezd byl naplánován poměrně dlouho dopředu, stačilo ráno v den utkání vyzvednout zamluvený minibus, nakoupit občerstvení na cestu a mohlo se vyrazit. Jenže. Jen deset minut před plánovaným vyjetím z půjčovny přišel telefonát, že dodávka je nabouraná. Náhradní není, nikam se nejede. Rozmrzelí pardubičtí příznivci tak začali rušit dovolené a vraceli se do práce. Ne však úplně všichni, začali se hlásit dobrovolní řidiči. Nastartují pár osobních automobilů a jednotlivé posádky vyrazí po vlastní ose, vždyť cesta z Pardubic do Bad Waltersdorfu měla trvat „jen“ něco okolo pěti hodin. „Přece jsme se nemohli tak lehce vzdát a zůstat doma. Hrozně by mě to mrzelo, navíc i kvůli tomu, že bychom jinak měli na kontě jednu výjezdovou nulu (tato nula ve fanouškovské terminologii znamená neúčast na venkovním utkání),“ řekla Sandra Holecová, dlouholetá fanynka pardubických fotbalistů, která se nejvíce zasloužila o to, že fanoušci na utkání nakonec vyrazili. Pokud má čas, výjezdy za milovaným klubem po České republice jsou pro ni samozřejmostí. A co teprve, když jde o, byť jen přátelský, zahraniční duel se slavným Galatasarayem Istanbul. „Když jsem se o tom poprvé dozvěděla, neváhala jsem ani minutu, byl to fotbalový svátek. Jsem pyšná, jak hráči zápas zvládli a že se klubu vůbec něco takového podařilo vyjednat,“ dodala.