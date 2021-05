Záchrana ano, dojem mizerný. Páník u zlínských fotbalistů skončí

„I tento bod může být v naší situaci velice důležitý,“ předpovídal trenér Bohumil Páník na tiskové konferenci. O den později se měl od svých nadřízených dozvědět, že skončí. Zda až po zbývajících třech zápasech, nebo už hned v pondělí, se uvidí.

Zlín uvízl na jaře v herní i výsledkové mizérii a ani v utkání s Opavou nenašel svoje dno.

„Je to další domácí ztráta, ale remízu musíme brát,“ připomněl stoper Dominik Simerský, že Fastav předtím na svém trávníku projel tři zápasy s hratelnými soupeři a ani proti Opavě nemohl pomýšlet na vítězství. „První poločas byla Opava lepší, hrála fotbal, kombinovala. Vůbec jsme si s tím nevěděli rady.“

Zlín mohl jít rychle do vedení, Janetzký ale prudký centrovaný míč Potočného na zadní tyče lízl do boční brankové konstrukce.

„Kdybychom tuhle šanci proměnili, mohli jsme se uvolnit a lépe by nám to běhalo,“ mínil Páník.

Bez zábran hráli naopak hosté, kteří se snažili ve Zlíně rozdmýchat poslední jiskru záchranářské naděje. Brzký gól Nešického je posadil do sedla, domácí rozhodil.

„Hodně nás to oslabilo. Vysvobodila nás až přestávka a do druhého poločasu jsme nastoupili úplně jinak než do zápasu,“ poznamenal Simerský.

Přesto to na srovnání, natož na obrat dlouho nevypadalo. A kdyby Dostál nevychytal Dediče a Nešický nenapálil z blízka míč do břevna, skončil by pro Zlín i duel s odpadlíkem fiaskem. Od té ho uchránil nejlepší střelec Poznar.

„U nás dává góly jedině Poznar, a když ho nedá, hrajeme maximálně 0:0,“ prohodil Páník.

V závěru může tým špatný dojem jen kosmeticky vylepšit. Důležitější věci se budou dít v zákulisí. Hledání Páníkova nástupce, tým by zatím mohl převzít nově instalovaný asistent Jan Jelínek.

Řez čeká nesourodý hráčský kádr. Půlroční hostování doběhne dvojici Janošek-Potočný, smlouvy vyprší obráncům Procházkovi s Buchtou a záložníkům Hlinkovi s Čanturišvilim. Většina z nich přitom na Letné pokračovat nebude. Otazník se vznáší nad guinejským středopolařem Condem, jemuž vypršelo pracovní povolení a od začátku března nehraje.