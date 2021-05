Je to fičák. Týmu chci dát energii, říká dočasný kouč zlínských fotbalistů

„To je správný postup,“ říká Jelínek před svojí sobotní premiérou v Ostravě.

Trenér béčka, asistent áčka, hlavní trenér. Za dva týdny jste dvakrát povýšil. Netočí se vám z toho hlava?

Je to docela fičák. Ale nemám extra moc času nad tím přemýšlet, soustředíme se na tréninkový proces s novým realizačním týmem, máme spoustu práce.

Která ale za dva týdny skončí. To vám nevadí?

Chtěl bych u velkého fotbalu zůstat, učit se. A kdyby to mělo někdy přijít, tak to přijde ve správný čas. Jestli teď, za rok, za dva, nebo vůbec, to se ukáže. Fotbal dělám naplno. K mužstvu jsem přišel jako druhý asistent s tím, že mám přinést pohled zvenku. Nebyl jsem nasáklý prostředím zevnitř.

Je jasné, že práci svých předchůdců nebudete kritizovat, ale jak se vám jevila hra mužstva z tribuny?

Že byla bez nápadu a bez energie.

Co se s tím dá za tak krátkou dobu udělat?

To nemůžu vědět. Nikdy jsem v téhle situaci nebyl. Nebudu překopávat zažité věci. Přijít k týmu, jemuž se nedaří, a snažit se ho celý rozbombardovat, by nebylo dobré. Ale něco se změnit musí. Předně energie. Snažíme se s realizačním týmem najít balanc. Bavíme se s hráči, co jim vyhovuje, co naopak ne. Měla by to být partnerská práce. Neříkáme jim, přes tohle nejede vlak.

Cítil jste v tréninku novou energii?

To je spíše otázka na hráče, jak to vnímají, nebo někoho z vedení, pokud se díval. Přijde mi, že je to živější, soutěživější. Ale může to být jen můj pohled, protože jsem vtažený do tréninkového procesu. Všechno se ukáže až v zápasech.

Jaká je vaše trenérská filozofie?

Baví mě, když jde poznat trenérský rukopis. Každý ví, jakým stylem hraje Slovácko. Každý pozná, jak hraje tým Pepa Guardioly, a je jedno, jestli je to Barcelona, nebo Manchester City.

K čemu tíhnete vy?

Nemůžeme se bavit o tom, že tady budu budovat nový systém hry. To bych musel být hlavní trenér, mít na to celou přípravu. Mám rád ofenzivní fotbal, ale ze zajištěné obrany. Na prvním místě je kvalitní defenziva, ze které se vychází do rychlého protiútoku, nebo se buduje hra zezadu. Preferuji čtyřobráncové rozestavení, měl jsem to rád i jako hráč. Dál je to variabilní. Může to být hodně ofenzivní postavení.

I když Zlín osm kol nevyhrál, je zachráněný. Dostanou teď větší šanci mladí hráči?

Určité změny v sestavě přijdou už v Ostravě. Některé jsou vynucené. Nabízí se, aby prostor dostali hráči, kteří nebyli tolik vytížení.

Čili to pro ně bude test před příští sezonou?

I takhle se to dá brát. Ale musíme být opatrní. Nemůžeme všechno rozbít, vyměnit polovinu sestavy. Mladí si musí šanci zasloužit prací na tréninku. Ale to se bavíme o všech hráčích.